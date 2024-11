Gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e sui pazienti in Calabria risultati positivi al tampone. Notizie anche su guarigioni e decessi registrati

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

22 giugno

Torna a far paura il coronavirus in Calabria. In particolare a destare preoccupazione è il focolaio a Palmi con otto persone finora risultate positive al Covid. Per questo la Regione Calabria ha deciso con apposita ordinanza di blindare parzialmente e temporaneamente la Tonnara di Palmi e i quartieri Pietrenere e Scinà da oggi e fino al prossimo 26 giugno.

21 giugno

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Sei casi positivi di coronavirus in più rispetto a ieri in Calabria. Quattro dei sei soggetti positivi di oggi, sono correlati con il focolaio di Palmi; gli altri due sono provenienti dall'Arabia Saudita. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Ad oggi sono stati effettuati 85.884 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.173, mentre quelle negative sono 84.771.

Ore 16.00 - Tutti negativi i tamponi a Nicotera e Pizzo

Esito negativo per tutti i tamponi eseguiti nella giornata di ieri tra Nicotera e Pizzo in seguito alla segnalazione di un nuovo caso di contagio da coronavirus. A risultare positivo un docente dell'Istituto Nautico di Pizzo, residente nella frazione Marina di Nicotera. Fin da subito nei due comuni costieri sono scattate le procedure di sicurezza, con due equipe dell'Asl di Vibo che hanno avviato gli screening su tutte le persone entrate in contatto con l'insegnante.

Ore 8.45 - Palmi, salgono a 8 i contagiati

Sale a otto il numero dei contagi per Covid-19 a Palmi legati ai due familiari rientrati dall'Emilia Romagna nei giorni scorsi. Ne dà notizia il sindaco della città di Cilea Giuseppe Ranuccio che, comunque, cerca di tranquillizzare i suoi concittadini sull'esito negativo di molti tamponi effettuati nelle ultime ore.

20 giugno

Ore 18.20 - Docente positivo a Pizzo: a scuola attivate procedure sicurezza

l dirigente del Nautico rassicura sul rispetto dei protocolli dopo il caso del 65enne positivo al Covid. Gli esami di Stato saranno spostati. Intanto un'equipe dell'Asp di Vibo ha avviato i controlli nell'istituto

Ore 16.54 - Il bollettino regionale

Tre positivi al Covid-19 in più, tutti collegati al focolaio di Palmi. È il bilancio riportato dall'ultimo bollettino della Regione Calabria. Ad oggi, in tutto, sono stati effettuati 85.241 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.167 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 84.074.

Ore 15.34 - Docente positivo: tamponi a Pizzo e Nicotera

Il caso del 65enne affetto da Covid fa scattare i protocolli per scongiurare un possibile focolaio. Il sindaco Marasco: «Chiesta all'Asp una campagna di prevenzione su tutto il territorio». Cittadini a contatto con l'insegnante invitati a effettuare i test

Ore 11.44 - Pizzo, docente positivo: esami sospesi al Nautico

Il 65enne di Nicotera Marina è entrato in contatto con la coppia di Palmi risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi. La seduta degli esami è stata bruscamente interrotta.

19 giugno

Ore 19.40 - Approvato il piano di ordino rete ospedaliera

L’Ufficio del commissario della sanità calabrese ha approvato il “Documento di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid 19”. Previsti nuovi posti in terapia intensiva, assunzioni, ambulanze e riorganizzazione dei pronto soccorso.

Ore 17.45 - Crotone, migrante negativo al secondo tampone

«Il caso intercettato ieri a Crotone, sottoposto a tampone di conferma, oggi risulterebbe negativo. Si procederà a nuovo tampone». Lo ha comunicato oggi La Regione Calabria nel suo bollettino quotidiano in merito al migrante risultato positivo al Covid-19 e ospitato in siolamento al Cara di Isola Capo Rizzuto.

Ore 17.10 - Il bollettino della Regione

La curva dei contagi per Covid-19in Calabria è tornata a zero, ma nel computo vanno segnalati i due nuovi casi scoperti a Palmi nel primo pomeriggio. La Regione, nel suo bollettino quotidiano, fa sapere che in Calabria ad oggi sono stati effettuati 84.222 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.165 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 83.057.

Ore 16.40 - A Palmi altri due positivi

Due persone sono state trovate positive al Covid-19 a Palmi. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Ranuccio, i due sarebbero entrati contatto con le due persone risultate positive nella giornata di ieri e rientrate dall'Emilia Romagna qualche giorno prima. Per questo motivo, sei famiglie erano state messe in quarantena obbligatoria nella zona marina della città, a Tonnara.

Ore 11.50 - Bankitalia: in Calabria crollano pil e assunzioni per Covid

«Lo scorso anno il Pil calabrese risultava ancora inferiore di 14 punti percentuali rispetto ai livelli del 2007; gli indicatori disponibili ne indicano per il 2020 un'ulteriore caduta». Lo evidenzia il rapporto sull'economia della Calabria elaborato dalla filiale regionale della Banca d'Italia.

18 giugno

Ore 22.30 - Crotone, tutti negativi gli altri migranti

Sono tutti risultati negativi i 60 migranti sbarcati nei giorni scorsi a Crotone e accolti nel Cara di Sant'Anna. In serata sono giunti i risultati dei tamponi eseguiti nel pomeriggio su tutti i possibili contatti del primo migrante risultato positivo nella mattinata di oggi. Un minore pakistano che si trovava già in isolamento ma che prima di essere trasferito in altra struttura era stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo.

Ore 17.30 - Il bollettino della Regione

Tre casi positivi da Coronavirus in più Calabria rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione oggi, 18 giugno. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 83.171 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.165 (+3 rispetto a ieri), quelle negative sono 82.006.

Ore 16.20 - A Cosenza tamponi per le persone rientrate

La task force dell'Asp di Cosenza ha anticipato la delibera regionale sulla gestione dei rientri e ha avviato uno screening su base volontaria sui cosentini rientrati dalla Lombardia che si sono registrati sulla piattaforma della Regione Calabria

Ore 14.40 - Il bollettino dell'Asp di Reggio Calabria

La direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria comunica che il 17 giugno 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "Covid-19" 206 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

Ore 14 - Un nuovo contagio a Crotone

Un nuovo contagio da Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nella provincia di Crotone. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 398 persone: 258 della provincia di Catanzaro, 102 nella provincia di Crotone e 38 nella provincia di Vibo Valentia. Tra questi un tampone è risultato positivo al Covid 19 proveniente dalla provincia pitagorica.

Ore 10.20 - Due casi positivi a Palmi

Due casi positivi si sono registrati nelle ultime ore a Palmi. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Ranuccio con un video messaggio sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

Ore 6.30 - Il bollettino del Gom di Reggio Calabria

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri sono stati sottoposti allo screening per Covid-19, 123 soggetti. Uno è risultato positivo al test.

17 giugno

Ore 17.00 - Il bollettino della Regione Calabria

Nessun nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno della Regione.

16 giugno

Ore 17.40 - Negativo il passeggero del treno Napoli-Paola



Il tampone effettuato sul passeggero del treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Cosenza ha dato esito negativo.