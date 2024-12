Cronaca

Cosenza senza acqua, ancora disagi: servono investimenti

Nuova rottura dell'acquedotto Abatemarco e rubinetti a secco in quasi tutta la provincia di Cosenza. La circostanza non fa quasi più notizia, visto che i guasti di una delle condotte principali della Calabria sono periodiche. Il problema è che Sorical non ha le risorse necessarie per effettuare gli investimenti su una rete che dimostra tutti gli anni che ha.