Il cittadino egiziano è stato fermato dagli agenti delle Volanti nei pressi delle Autolinee Romano. Il reato sarebbe stato commesso ai danni di una giovane donna

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, ed in particolare quelli finalizzati a prevenire e contrastare la commissione di reati da parte di soggetti stranieri, il 25 settembre scorso, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato, in esecuzione di un ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Novara il 22 settembre scorso, S.A.J. (classe 2003), egiziano, accusato del reato di violenza sessuale che sarebbe stato commesso a bordo di un treno, in partenza dalla stazione ferroviaria di Novara, ai danni di una giovane donna.

Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Questura di Crotone è emerso che l’uomo risulta gravato da pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e con violenza alla persona. In particolare, nel 2024 lo stesso era stato arrestato a Milano per aver commesso un furto con strappo di una collana d’oro ai danni di una donna.

Gli agenti della Polizia di Stato impegnati nel controllo del territorio dopo attente ricerche riuscivano ad individuare l’uomo mentre si trovava in compagnia di altri connazionali nei pressi della stazione “Autolinee Romano”, luogo particolarmente attenzionato perché crocevia di viaggiatori e studenti in partenza dal capoluogo verso la provincia e viceversa, oltre alle rotte che i pullman quotidianamente percorrono per raggiungere le cittadine del nord Italia.

L’arrestato gravato da diversi precedenti di polizia che evidenziano la sua pericolosità sociale, nonostante la giovane età, è ritenuto appartenere ai ai “maranza” presenti in Italia. L’egiziano è stato posto in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza. Nella stessa giornata gli agenti delle volanti hanno proceduto a controllare 200 persone, 127 veicoli e segnalare al prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti due persone.