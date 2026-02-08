Era sottoposto alla detenzione domiciliare e già noto anche per precedenti legati a detenzione di armi clandestine: attesa la decisione della magistratura

Un uomo residente a Crotone è stato arrestato dalla Polizia di Stato per evasione. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla detenzione di armi clandestine, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di omicidio.

Nel corso di un controllo, gli agenti lo hanno sorpreso all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e senza alcuna autorizzazione che giustificasse l’allontanamento. Accertata l’inosservanza del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato negli uffici della Questura.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione della magistratura, che valuterà i successivi provvedimenti di competenza.