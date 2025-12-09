Il piccolo è stato trasferito d’urgenza dall’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro al Policlinico Gemelli. Subito dopo sullo stesso velivolo ha viaggiato un altro neonato portato in ospedale a Torino dalla Sardegna

Doppio trasporto sanitario d’urgenza nel pomeriggio di oggi da parte di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il primo viaggio, a favore di un bimbo di due mesi, è stato effettuato sulla tratta Lamezia Terme – Ciampino. Il secondo, anche in questo caso a favore di un bimbo di due mesi, sulla tratta Alghero – Torino.

Il primo piccolo paziente necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro al Policlinico Gemelli di Roma. Atterrato alle ore 15, è stato subito trasportato in ambulanza, mentre il velivolo ripartiva per trasportare il secondo neonato, che era precedentemente ricoverato presso la Clinica Neonatologica di Sassari ma aveva necessità di raggiungere il prima possibile l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Il paziente è arrivato presso il capoluogo piemontese verso le 19.

Entrambi i bimbi, in imminente pericolo di vita, hanno viaggiato all’interno del velivolo monitorati e assistiti, rispettivamente, da un’equipe medica e dalla propria mamma. I due voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.