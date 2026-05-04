La piccola era ricoverata al Grande ospedale metropolitano. Ha viaggiato sul velivolo militare insieme a un'equipe medica

Una bambina di 5 anni è stata trasportata d'urgenza da Reggio Calabria a Genova con un velivolo dell'Aeronautica militare. La bimba, ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, ha viaggiato insieme a un'equipe medica.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta dell'aeroporto di Reggio Calabria nelle prime ore del pomeriggio, dove la piccola è stata subito imbarcata insieme all'equipe medica. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Genova-Sestri, avvenuto poco prima delle ore 16, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero.