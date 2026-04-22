Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura generale di Catanzaro. I fatti risalgono all’agosto 2022
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La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, una persona condannata a 5 anni e 4 mesi di reclusione per concorso in tentato omicidio in concorso.
Il provvedimento recepisce gli esiti dell’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone dopo la violenta aggressione subita, nell’agosto del 2022, da Davide Ferrerio che si trovava in vacanza nella città pitagorica. La vittima, a causa delle lesioni riportate, si trova ancora oggi in stato comatoso.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le attività svolte dai poliziotti della Questura di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro, hanno consentito di fare piena luce sulla dinamica del gravissimo episodio, accertando la responsabilità di ciascuna delle persone coinvolte, a vario titolo, nell’evoluzione della drammatica aggressione.
Le investigazioni condotte nell’immediatezza dei fatti avevano già permesso di arrestare l’autore materiale dell’aggressione e, successivamente, di individuare anche altri tre complici, tra cui una minorenne.
Nel pomeriggio odierno, quindi, è stato eseguito l’arresto del soggetto condannato, che è stato immediatamente trasferito nella Casa circondariale di Crotone.
L’operazione, viene spiegato dalla Questura, si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, voluto dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare con decisione ogni forma di illegalità.
L’attività, conclude la Polizia di Stato, conferma il costante impegno nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, nel pieno rispetto della legalità e a tutela della collettività.