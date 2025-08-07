VIDEO | Si tratta di quattro imprenditori locali e due privati cittadini. I carabinieri hanno avviato il ripristino dell’area dell’ex isola ecologica e chiesto al Comune misure più severe per la bonifica
I carabinieri della stazione di Petilia Policastro hanno concluso un’articolata indagine in materia ambientale, denunciando alla Procura della Repubblica di Crotone sei persone ritenute responsabili di abbandono illecito di rifiuti.
L'attività, che testimonia il costante impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone per la tutela del territorio e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ha preso il via a seguito del rinvenimento di una vasta discarica abusiva nei pressi dell’ex isola ecologica comunale.
Attraverso un’approfondita analisi dei filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare distinti episodi di abbandono di rifiuti da parte di diverse persone.
Nello specifico, l’indagine ha permesso di denunciare:
- 4 imprenditori locali, accusati di aver scaricato illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, come materassi, divani e parti di carrozzeria, provenienti dalle loro attività commerciali.
- 2 privati cittadini, per aver abbandonato in loco dei rifiuti domestici.
A tutti è stato notificato un verbale di prescrizione ambientale, che ha portato al ripristino dei luoghi da parte dei responsabili.
Il Comando Stazione Carabinieri di Petilia Policastro ha inoltre sollecitato l'adozione da parte del Comune di misure più stringenti per completare la bonifica del sito.
Le indagini, in una costante azione di contrasto ai reati ambientali, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Dott. Domenico Guarascio.