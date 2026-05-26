La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha avviato dalle prime ore di oggi una vasta operazione antidroga in città. Oltre 200 uomini sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento.

L’inchiesta ha consentito di colpire una vera e propria piazza di spaccio, con relativi fornitori, operativa nel territorio cittadino e attiva 24 ore su 24. Secondo quanto comunicato, il sistema sarebbe stato in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata alle 11 nella sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.