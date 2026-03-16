Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della provincia di Crotone nell’ambito di indagini su reati di violenza di genere, mentre un altro soggetto è stato raggiunto da un provvedimento in materia di stupefacenti.

L’attività dell’Arma, coordinata dal Procuratore della Repubblica,Domenico Guarascio, si inserisce in un più ampio impegno di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali sul territorio crotonese, con controlli capillari finalizzati a garantire sicurezza e legalità.

Le condotte illecite in tema di violenza di genere sono state accertate a Isola Capo Rizzuto, dove le indagini condotte dalla locale Tenenza hanno permesso di individuare i responsabili. Due dei soggetti sono stati posti in carcere, mentre per uno è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Parallelamente, un ordine di carcerazione per una condanna definitiva in materia di stupefacenti è stato eseguito nei confronti di un altro individuo. Complessivamente, l’attività investigativa ha visto anche un deferimento all’Autorità Giudiziaria per ulteriori condotte illecite.