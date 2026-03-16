I carabinieri hanno fermato tre persone coinvolte in reati di violenza domestica. Due sono in carcere e una agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nell’ambito di indagini coordinate dal Procuratore Domenico Guarascio

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della provincia di Crotone nell’ambito di indagini su reati di violenza di genere, mentre un altro soggetto è stato raggiunto da un provvedimento in materia di stupefacenti.

L’attività dell’Arma, coordinata dal Procuratore della Repubblica,Domenico Guarascio, si inserisce in un più ampio impegno di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali sul territorio crotonese, con controlli capillari finalizzati a garantire sicurezza e legalità.

Le condotte illecite in tema di violenza di genere sono state accertate a Isola Capo Rizzuto, dove le indagini condotte dalla locale Tenenza hanno permesso di individuare i responsabili. Due dei soggetti sono stati posti in carcere, mentre per uno è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Parallelamente, un ordine di carcerazione per una condanna definitiva in materia di stupefacenti è stato eseguito nei confronti di un altro individuo. Complessivamente, l’attività investigativa ha visto anche un deferimento all’Autorità Giudiziaria per ulteriori condotte illecite.