Un 50enne è stato fermato a Rocca di Neto per l’espiazione di una pena detentiva, mentre a un 51enne di Cutro è stata sospesa la misura alternativa alla detenzione domiciliare

Due ordini di carcerazione eseguiti dai carabinieri nel Crotonese. I militari dell'Arma della Stazione di Rocca di Neto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 50 anni, residente a Rocca di Neto. Il provvedimento è nato da una indagine condotta dai militari dell'Arma, che ha consentito di ricostruire un episodio di ricettazione riconducibile al 50enne.

L'uomo ha tentato di rivendere oggetti provento di furto e aveva parte di refurtiva all'interno della proprio appartamento. Accertamenti hanno portato alla definizione del quadro probatorio e, successivamente, all'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, e l'uomo ora è ai domiciliari.

I carabinieri della Stazione di Cutro, poi, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 51 anni, portandolo in carcere per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Ora è nella casa circondariale di Crotone.