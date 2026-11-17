Dagli interrogatori dell’ex vicepresidente della Provincia emerge il presunto ruolo del consigliere regionale di Forza Italia nella spartizione degli incarichi pilotati: «C’è un elenco di professionisti che lui ha segnato a penna». Per il giudice i riscontri sono «parziali e limitati». Ecco tutti i lavori nel mirino della Procura

Il terremoto che ha investito la Provincia di Crotone con il blitz coordinato dalla Procura ed eseguito dalla Guardia di Finanza punta su un reticolo di dinamiche relazionali, accordi sottobanco e prassi consolidate che avrebbero condizionato le procedure di gara sotto soglia. Al centro dell'impalcatura investigativa c’è Fabio Manica, vicepresidente ed elemento di raccordo politico-amministrativo dell'ente provinciale, attorno al quale gli inquirenti hanno tratteggiato l'esistenza di una presunta associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, al falso ideologico in atto pubblico e alla corruzione.

Le carte raccontano il contrasto tra le dichiarazioni rese dagli indagati durante gli interrogatori, i dialoghi captati dagli inquirenti e la risposta del giudice per le indagini preliminari, che ha vagliato e ridimensionato la portata delle imputazioni a carico dei vertici politici della Provincia, a partire dall’ex presidente (e attuale consigliere regionale di Forza Italia) Sergio Ferrari. Una decisione davanti alla quale i pm di Crotone hanno già proposto ricorso al Tribunale del riesame.

Il cuore pulsante dell'impianto accusatorio poggia innanzitutto sui verbali resi dallo stesso Fabio Manica dinanzi ai pubblici ministeri a seguito della prima tranche di misure cautelari. È durante l'interrogatorio del 15 maggio 2026 che Manica, in un serrato confronto con il procuratore Domenico Guarascio, ammette l'esistenza di una logica di spartizione sistematica degli incarichi di progettazione, ammantando la vicenda di una dimensione strutturale. Alle incalzanti domande degli inquirenti sulla natura delle assegnazioni fiduciarie, Manica risponde in maniera netta ed esplicita, pronunciando parole che diventano la chiave di lettura dell'intero fascicolo: «Un sistema sì! Di un sistema, esattamente, di un sistema!».

Proseguendo nella deposizione, Manica illustra la meccanica attraverso cui gli incarichi professionali per l'edilizia scolastica e le opere pubbliche venivano spacchettati e veicolati per evitare le maglie delle gare d’appalto, specificando come la maggior parte dei lavori riportasse grossomodo lo stesso importo, con un valore delle prestazioni professionali mantenuto costantemente sotto la soglia critica: «La maggior parte dei lavori riportavano grossomodo lo stesso importo nel senso che ehm... c'erano anche per lavori più diciamo molto più importanti grandi perché nell'ambito del Pnrr, diciamo all'interno di quel ventuno incarichi sono stati dati, sono stati assegnati, anche lavori sotto soglia di cento trentanove mila euro... Sì, dalle quattrocento alle seicento mila euro e l'importo delle prestazioni professionali interno alle quaranta mila euro, ciascuno».

La catena di comando descritta da Manica individuava nel settore tecnico della Provincia l'esecutore materiale di decisioni già maturate al livello di indirizzo politico. Nel corso del medesimo verbale, il coindagato spiega come le indicazioni relative ai professionisti da favorire giungessero agli uffici competenti attraverso un passaggio intermedio ma vincolante: «Una volta che viene indicato il professionista, il professionista, diciamo l'elenco dei professionisti, passa al dirigente Benincasa, che diciamo, prepara le determine, le ventuno determine... il dirigente, piuttosto che l'ufficio che fa capo al dirigente, entra all'interno della piattaforma e diciamo, invita il professionista in maniera diretta, a partecipare e fare l'offerta».

In questo contesto si inserisce la posizione di Sergio Ferrari, ex presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina, oggi consigliere regionale di Forza Italia. Secondo la prospettazione formulata dalla Procura nella richiesta di applicazione delle misure cautelari, Ferrari non sarebbe stato un mero spettatore inconsapevole, bensì l'originatore politico dell'elenco su cui venivano appuntati i nomi dei tecnici destinatari degli appalti. Nel corso dell'interrogatorio, il pubblico ministero incalza Manica per comprendere chi avesse materialmente stilato quella lista e l'indagato chiama in causa la massima carica provinciale.

Il procuratore Guarascio chiede lumi a Manica su chi dica ai funzionari come selezionare i professionisti e il politico risponde: «Il presidente... il presidente appunta su una serie... Sergio Ferrari».

Tuttavia la posizione di Manica rispetto all'effettivo ruolo di Ferrari appare tutt'altro che priva di sfumature. Interrogato sul grado di intenzionalità o sulla promozione di un vero e proprio patto illecito da parte del presidente, Manica chiarisce che la ripartizione era in realtà una consuetudine preesistente e diffusa nell'amministrazione, precisando di non poter affermare con certezza che sia stato Ferrari a idearla: «Non le posso dire con certezza – spiega – che la pianificazione, spartizione, degli affidamenti fiduciari sia stata promossa da Ferrari, non la escludo ma non posso dirlo con certezza. So solo che la pianificazione, ognuno di noi, li ha indicati a Ferrari che li ha segnati a penna su un elenco. Era un sistema di prassi. Era una prassi che ci fosse una spartizione degli affidamenti fiduciari tra gli amministratori. Era una prassi cui l'amministrazione di Ferrari subentrava e che portava avanti».

Il campo sportivo di Cirò Marina

Il presunto sistema di condizionamento degli affidamenti pubblici avrebbe interessato anche i lavori al campo sportivo di Cirò Marina. A ricostruire il meccanismo è il racconto di Fabio Manica, secondo il quale l’allora sindaco Ferrari si sarebbe rivolto direttamente a lui quando era stata prospettata la possibilità di un incarico professionale all’interno del Comune. In quell’occasione, il primo cittadino gli avrebbe chiesto di indicare il soggetto a cui assegnare la progettazione dell’intervento.

La scelta sarebbe così ricaduta sulla Sinergyplus, società riconducibile allo stesso Manica. Ferrari, stando alla ricostruzione, sarebbe stato consapevole che una parte delle somme successivamente liquidate alla società sarebbe tornata proprio a Manica. A tradurre in un provvedimento amministrativo l'affidamento sarebbe stato poi Raffaele Cavallaro, funzionario comunale e responsabile unico del procedimento.

I Mercati saraceni, un altro incarico pilotato

Un copione analogo sarebbe stato seguito per l'intervento sulla rete idrica dei Mercati saraceni, opera finanziata con uno stanziamento di 300mila euro. Anche in questo caso, Ferrari avrebbe coinvolto Manica nella scelta del professionista a cui affidare la progettazione, chiedendogli di individuare un ingegnere idraulico.

Manica avrebbe indicato l'architetta Luchetta, che a sua volta avrebbe suggerito il nome dell'ingegnere Salvatore Cosimo, oggi sindaco di Rocca di Neto. L'assegnazione dell'incarico, tuttavia, sarebbe stata formalizzata direttamente in favore di Luchetta dall'amministrazione comunale, attraverso il funzionario Marinello. Un passaggio che, secondo la ricostruzione investigativa, si inserirebbe in una dinamica nella quale le scelte sui professionisti sarebbero state orientate al di fuori dei normali canali amministrativi.

Il mediatore capace di sbloccare i pagamenti

Dalle conversazioni e dagli episodi ricostruiti emergerebbe anche un'altra funzione attribuita a Manica: quella di intermediario in grado di risolvere le difficoltà nei pagamenti del Comune. Un ruolo che, pur senza una posizione ufficiale nell'organigramma dell'ente, gli avrebbe garantito un peso concreto nella gestione delle pratiche amministrative.

La vicenda riguarda i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica. Con l'avvicinarsi della scadenza prevista per il completamento dell'opera, l'impresa esecutrice, la Chisari, avrebbe iniziato a manifestare una crescente preoccupazione per la mancata definizione delle questioni economiche. L'azienda doveva infatti sostenere i costi correnti di un'organizzazione che coinvolgeva circa cento dipendenti.

Di fronte all'assenza di risposte da parte degli uffici comunali, il titolare avrebbe sollecitato ripetutamente Combariati affinché contattasse Fabio Manica. L'obiettivo era ottenere un suo intervento per superare lo stallo, facendo affidamento anche sulla vicinanza con il sindaco Ferrari. Le richieste dell'imprenditore restituirebbero così l'immagine di un soggetto che, pur non ricoprendo incarichi istituzionali, veniva considerato un interlocutore privilegiato per accelerare l'iter dei pagamenti.

Le decisioni sul cantiere prese «al cospetto di Fabio»

Il coinvolgimento di Manica non si sarebbe limitato alla mediazione sulle questioni economiche. Anche alcune modifiche intervenute durante l'esecuzione dell'appalto sarebbero state concordate in sua presenza e con la partecipazione del sindaco Ferrari. Tra queste figuravano la riparazione dei cancelli e la costruzione di un muro, interventi previsti in compensazione rispetto alla realizzazione degli spogliatoi.

Nelle conversazioni intercettate, Raffaele Cavallaro avrebbe richiamato più volte il fatto che gli accordi erano stati raggiunti «al cospetto di Fabio». Un'espressione che, nella lettura investigativa, assumerebbe particolare rilievo perché collocherebbe Manica direttamente dentro il processo decisionale relativo a un'opera pubblica, nonostante l'assenza di un ruolo formale nell'amministrazione.

Un ulteriore episodio riguarda il computo metrico trasmesso dall'imprenditore Giuseppe Chisari. Invece di inoltrare il documento agli uffici tecnici comunali, Combariati lo avrebbe girato direttamente a Manica attraverso Telegram. La trasmissione avrebbe provocato le rimostranze di quest'ultimo, che avrebbe contestato alcune incongruenze rispetto alle indicazioni precedentemente fornite.

La gestione delle pendenze del cantiere avrebbe seguito una direttrice analoga. Ferrari si sarebbe infatti rivolto direttamente a Manica, anziché interpellare i tecnici comunali o la stessa impresa, affinché fosse lui a occuparsi delle questioni economiche ancora aperte. Le indicazioni impartite da Manica, successivamente trasmesse attraverso Combariati, avrebbero infine portato all'organizzazione di un incontro con l'imprenditore Chisari.

L'appuntamento si sarebbe svolto nelle vicinanze dell'ufficio anagrafe comunale. Un passaggio che, insieme agli altri episodi ricostruiti, contribuirebbe a delineare il ruolo che gli investigatori attribuiscono a Manica: un interlocutore esterno all'apparato istituzionale, ma capace di incidere sugli affidamenti, sulle modifiche ai lavori e persino sulla gestione dei pagamenti relativi alle opere pubbliche.

La richiesta di arresto per Sergio Ferrari

A fronte di un compendio probatorio così vasto ed articolato, la Procura della Repubblica di Crotone ha avanzato nei confronti del Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, una formale richiesta di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere o in subordine degli arresti domiciliari. Secondo la prospettazione del pubblico ministero, Ferrari avrebbe svolto il ruolo di promotore e garante politico del meccanismo illecito, concorrendo materialmente e moralmente nelle condotte di falso ideologico e turbata libertà degli incanti per le determine adottate dal dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Francesco Mario Benincasa, relative agli istituti scolastici Filolao, Pitagora, Gravina e Lucifero, nonché per i lavori del complesso sportivo Desport e degli interventi nel Comune di Cirò Marina.

Perché il gip ha respinto la richiesta di arresto per Ferrari

Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di misura coercitiva, ha emesso una decisione di rigetto nei confronti di Sergio Ferrari, evidenziando una profonda scissione tra l'astratta configurabilità di un interesse politico e la concreta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo penale. Nel testo dell'ordinanza cautelare, il gip ridimensiona il teorema fondato sulla chiamata in correità operata da Manica, rilevando la sostanziale assenza di riscontri esterni, oggettivi e corroboranti.

Il Giudice evidenzia innanzitutto come la versione resa da Manica in sede di interrogatorio circa la presunta consegna al dirigente Benincasa di un foglio contenente la lista fissa dei tecnici da favorire sia rimasta un'affermazione isolata e priva di conferme documentali o testimoniali: «Relativamente a Sergio Ferrari non può non osservarsi che Fabio Manica, nel corso dell'interrogatorio cui si è sottoposto, ha riferito che lo stesso, per ciascuno degli affidamenti in ambito provinciale, si è ingerito nell'adozione delle singole determine... indicando il nominativo del soggetto a cui destinare l'affidamento... Occorre sul punto preliminarmente rilevare che le dichiarazioni di Fabio Manica relativamente agli affidamenti provinciali sopra analizzate, tradottesi in una chiamata in correità hanno trovato elementi di riscontro solo parziali e limitati».

Per il giudice, in sostanza «non sono emersi riscontri puntuali e concreti relativamente a quanto dichiarato da Manica, ovvero che Ferrari avesse consegnato - dopo aver interpellato Manica e tutti gli altri consiglieri provinciali - a Francesco Mario Benincasa un elenco contenente l'indicazione dei lavori da affidare con accanto i nominativi dei beneficiari... le sole dichiarazioni rese da Fabio Manica, coindagato-chiamante in correità, non possono costituire una piattaforma probatoria idonea a fondare la gravità indiziaria circa l'interferenza di Ferrari nell'adozione delle determine...».

«Invero, anche a voler ritenere provata tale interferenza – continua il ragionamento del gip –, la sola indicazione da parte di Ferrari a Benincaca dei soggetti cui affidare... non consente, in ogni caso, di ritenere provato il concorso materiale e morale di Ferrari nei falsi commessi da Benincasa».