Un messaggio fraudolento di posta elettronica chiede denaro usando il nome del presule. La Curia invita a ignorare la comunicazione e a cancellarla subito per evitare attacchi informatici

Sta circolando in queste ore una mail fraudolenta che utilizza indebitamente il nome del vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio, Francesco Savino. A segnalarlo è la stessa diocesi, che invita i fedeli e i cittadini alla massima attenzione.

Nel messaggio incriminato, inviato dall’indirizzo sospetto “mons.savino@outlook.it”, viene avanzata una richiesta di denaro destinata, secondo quanto riportato, ad alcune comunità religiose. Si tratta però di un tentativo di truffa: la comunicazione non è in alcun modo riconducibile al vescovo né agli uffici diocesani.

Dalla Diocesi di Cassano all’Jonio arriva un appello chiaro: chiunque dovesse ricevere questa mail è invitato a non aprirla, a non rispondere e a eliminarla immediatamente. Il rischio, infatti, non è solo quello di cadere in una truffa economica, ma anche di esporre i propri dispositivi a virus informatici o ad attacchi hacker.

Il fenomeno delle false comunicazioni via email, note come phishing, è purtroppo sempre più diffuso e spesso sfrutta nomi autorevoli o istituzioni riconosciute per ingannare le vittime. In questo caso, l’utilizzo del nome del vescovo rappresenta un tentativo evidente di indurre fiducia nei destinatari del messaggio.

La diocesi raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione a indirizzi email non ufficiali, a richieste di denaro non verificate e a comunicazioni che presentano toni urgenti o anomali. In caso di dubbio, è sempre opportuno contattare direttamente gli uffici competenti per verificare l’autenticità delle richieste ricevute.

L’invito, dunque, è alla prudenza e alla condivisione dell’avviso: informare parenti, amici e conoscenti può contribuire a evitare che altri possano cadere nel raggiro.