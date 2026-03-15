Nel primo giorno del centenario appuntamento il diluvio abbattutosi sulla città dei bruzi non ha avuto pietà degli stand presenti su viale Parco, devastati dalla bomba d’acqua

Serata da incubo per gli ambulanti giunti a Cosenza per la Fiera di San Giuseppe. Dopo il taglio del nastro di questa mattina e una prima parte di giornata all’insegna delle grandi presenze, il ciclone Olinda non ha lasciato scampo né ai venditori né ai tanti abitanti e turisti giunti per trascorrere un pomeriggio all’insegna del tradizionale appuntamento nella città dei bruzi.

La pioggia, arrivata intorno alle 19, si è presto trasformata in una bomba d’acqua che si è abbattuta senza pietà sugli stand presenti su Viale Parco: alcune bancarelle hanno subito danni ingenti, altre sono state completamente distrutte dalla forza del maltempo. Una furia che ha portato anche alla decisione di chiudere le scuole in diversi comuni (QUI L’ELENCO COMPLETO)

Cade anche un albero a Vaglio Lise, auto danneggiate

Il maltempo, giunto poche ore fa, ha dunque già fatto abbastanza danni. Non solo la Fiera di San Giuseppe, ma anche alcune autovetture danneggiate a Vaglio Lise hanno subito la furia del ciclone Olinda: un albero è infatti caduto proprio nel mezzo del temporale schiacciando due auto. Per fortuna nessun ferito, ma restano comunque i danni economici che, seppur non siano passate neanche tre ore dalla forte pioggia, sono già incalcolabili soprattutto per gli espositori della Fiera di San Giuseppe.