Il cinquantenne residente a Villapiana, con azienda agricola a Sibari, era sottoposto alla misura con braccialetto elettronico. È difeso dall’avvocato Giorgio Di Leo
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È stata annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di Walter Giovanni La Fauci, imprenditore agricolo di 50 anni residente a Villapiana e titolare di un’azienda a Sibari.
La Fauci, difeso dall’avvocato Giorgio Di Leo, è coinvolto nella maxi-inchiesta antimafia «Ginestra», condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Nei suoi confronti viene ipotizzato il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, con l’ulteriore aggravante mafiosa.