È stata avviata una raccolta fondi in memoria del piccolo Nicodemo Zito scomparso prematuramente a Gioia Tauro, travolto da un muro mentre giocava con i propri fratellini. In un momento di immensa tristezza, la comunità si unisce per fornire supporto e vicinanza.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Simona Scarcella, che con un video sui propri canali social ha spiegato le procedure e ha invitato tutti a partecipare con un gesto di generosità e umanità. È stato istituito, quindi, un conto corrente, consultabile sul profilo personale del sindaco, nel quale potranno confluire le offerte simboliche di 1 euro. Tali offerte saranno versate ai familiari di Nicodemo ed utilizzate, secondo la loro volontà, in memoria di questo piccolo angelo.

«Da poco mi sono sentita con i familiari del piccolo Nico che ringraziano tutti per l'affetto e la vicinanza che la comunità ha dimostrato in questo momento di grandissimo dolore- ha affermato Simona Scarcella -. Poiché tante persone si sono rivolte al Comune di Gioia Tauro chiedendo di voler contribuire a lasciare un pensiero per la memoria di Nico, d'accordo con la famiglia, abbiamo istituito la raccolta con un versamento simbolico un euro. Tutti i fondi che verranno raccolti potranno essere destinati a realizzare qualcosa che ricorderà Nico per sempre. La famiglia deciderà cosa fare con le donazioni. La memoria di Nico rimarrà indelebile nei nostri cuori».