Dopo i danni causati dal recente passaggio del ciclone Harry, la nuova ondata di

maltempo che ha colpito la Calabria in questi giorni, con intensi fenomeni di pioggia e raffiche di vento, ha ulteriormente aggravato le criticità per territorio e imprese,

soprattutto in provincia di Catanzaro.

Tra le realtà più colpite, questa volta, la Guglielmo Caffè, storica e rinomata azienda di settore che, proprio a causa delle avverse condizioni meteo, ha subito ingenti danni alla sua struttura produttiva nel comune di Stalettì. Le forti raffiche di vento hanno infatti scoperchiato un capannone di oltre 5.000 metri quadrati, destinato alla produzione e al confezionamento. Fortunatamente, la struttura portante dell’edificio non ha subito danni, e nessuna persona è rimasta ferita.

In segno di vicinanza e sostegno concreto, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, questa mattina, ha voluto recarsi personalmente nella sede della Guglielmo Caffè per esprimere in modo diretto e tangibile la propria solidarietà, quella dell’Ente camerale e dell’intera comunità economica, ai titolari, alla famiglia Guglielmo e ai dipendenti incoraggiandoli “ad affrontare questo momento di evidente difficoltà con coraggio e fiducia in quanto –ha detto Falbo- ciascuno e tutti insieme sono parte di una importante realtà imprenditoriale, orgoglio di eccellenza e competitività per il territorio e per il sistema economico regionale”.

Durante la visita allo stabilimento, accolto ed accompagnato dal CEO Matteo Tubertini, il presidente Falbo, ha avuto modo di constatare la portata dei danni e di ribadire che «La Guglielmo Caffè non è semplicemente un’impresa di prestigio per la sua storicità, ma rappresenta anche un autentico emblema di eccellenza, innovazione e resilienza. È un marchio che incarna la capacità imprenditoriale, la qualità dei suoi prodotti, una tradizione solida e una visione lungimirante di sviluppo, che nel corso degli anni ha reso il Caffè Guglielmo un punto di riferimento di affidabilità e di gusto sul mercato nazionale quanto internazionale. È quindi profondamente sentito, oltre che doveroso, per noi, come istituzione, essere al fianco di questa importante realtà produttiva in un momento di evidente difficoltà. Nonostante gli ingenti danni sono certo che la Guglielmo Caffè saprà

affrontare anche questa problematicità con la medesima forza, tenacia e spirito

imprenditoriale che ha sempre caratterizzato la sua lunga e illustre storia, continuando ad essere un pilastro fondamentale dell’economia calabrese e un riferimento di impegno e passione nell’innovazione, nella qualità e nella sostenibilità».