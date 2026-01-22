Dell’Aquila: «Le istituzioni devono agire con responsabilità e in tempi rapidi». Ringraziamenti a Polizia Locale, Protezione Civile e volontari, ma anche una denuncia: «La gru sita nel porto è stata inutilizzabile a causa di un guasto, un disagio da risolvere al più presto»

«Il circolo del Partito Democratico di Cirò Marina esprime profonda solidarietà alle famiglie, ai pescatori, agli iscritti alla Lega Navale, agli sportivi della pesca ma soprattutto alle attività commerciali colpite dal passaggio del Ciclone Harry. In queste ore si sta facendo una stima dei danni e si cerca di ripristinare i disagi che la mareggiata ha creato».

«Ringraziamo la Polizia Locale per aver incessantemente monitorato l’andamento del maltempo per tutta la notte dell’emergenza e messo in sicurezza le aree interessate nei tempi giusti» – sostengono i Dem. «Un altro ringraziamento va alle istituzioni, alla Protezione Civile e tutti i volontari pronti, come sempre, a dare il loro contributo».

«In questo momento difficile – dichiara Giuseppe Dell’Aquila, segretario cittadino – è indispensabile che le istituzioni siano presenti con tempestività e responsabilità. Chiediamo con forza che le autorità garantiscano una accurata analisi dei danni e si uniscano alla richiesta di calamità naturale, affinché si possano attivare tutti gli strumenti necessari per fronteggiare l’emergenza».

«È urgente – prosegue il segretario – che il Governo regionale e quello nazionale stanzino subito risorse, sia per gli interventi di messa in sicurezza del territorio sia per il sostegno concreto a cittadini, imprese e amministrazioni locali».

Il Partito Democratico di Cirò Marina ribadisce la piena disponibilità a collaborare con le istituzioni locali, la Protezione Civile e tutte le forze impegnate sul campo, affinché l’emergenza venga affrontata con rapidità, efficacia e spirito di solidarietà.

«Ci tocca, però, sollevare il caso increscioso della Gru inutilizzabile sita nel Porto e che non ha potuto svolgere il suo compito, proprio in questo momento di emergenza, perché inutilizzabile a causa di un guasto. Chiediamo all’ente di prendere subito provvedimenti e portare il tutto ad una risoluzione in tempi rapidi in quanto crea un disagio notevole, anche di tipo economico, ad imbarcazioni e lavoratori.

Infine – chiosa Dell’Aquila – chiederemo ai nostri rappresentanti in consiglio regionale, rivolgendo lo stesso appello al consigliere regionale Ferrari, di sollecitare gli uffici regionali affinché partano i lavori previsti per contrastare l’erosione costiera fermi da anni a causa della burocrazia degli enti preposti».