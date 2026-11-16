La nuova email con minacce di esplosioni per la presenza di ordigni è giunta oggi a diversi istituti scolastici calabresi. Nel testo si fa riferimento alla presenza di una bomba negli istituti, pronta ad esplodere 40 minuti dopo l'arrivo della posta. In questo caso, però, è stata anche aggiunta una minaccia sulla contaminazione dei cibi forniti alle mense scolastiche.

Come da procedura, nessuna scuola è stata evacuata e, in alcuni casi, sono stati disposti sopralluoghi da parte delle Forze dell'Ordine. La gestione dell'allerta è rimasta nell'ambito delle istituzioni coinvolte, senza la diffusione di elementi che potessero coinvolgere la popolazione.