Un incendio ha devastato la notte scorsa il distributore di carburanti situato sulla strada provinciale 38 all'ingresso di Roccabernarda. Si tratta del secondo episodio ai danni della stessa struttura in poco più di una settimana. Il primo rogo aveva colpito gli uffici mentre questa volta le fiamme hanno distrutto le colonnine di rifornimento.

L'intervento tempestivo di diverse squadre dei Vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area, scongiurando danni peggiori. La natura ravvicinata dei due eventi indirizza le indagini verso la pista dell'atto doloso. I carabinieri della stazione locale, affiancati dal Nucleo operativo della Compagnia di Petilia Policastro, hanno avviato i rilievi e mantengono le indagini aperte a tutto campo per risalire alle origini del rogo e ai presunti responsabili. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.



Fermo l'intervento dell'Amministrazione comunale di Roccabernarda che ha condannato l'episodio definendolo «un gesto inaccettabile che colpisce non solo un'attività economica e i suoi titolari, ma l'intera comunità, minando il senso di sicurezza e di convivenza civile». Esprimendo vicinanza ai proprietari dell'impianto, l'Ente ha inoltre ringraziato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per il lavoro svolto: «Confidiamo che venga fatta piena luce sui fatti e che i responsabili siano individuati al più presto. La nostra comunità saprà reagire con unità, senso civico e rispetto della legalità».