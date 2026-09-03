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Cronaca

Incendio esercizio commerciale Catanzaro

3 settembre, 2026
Definitiva

Strage di Cutro, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per lo scafista Abdessalem Mohamed

Abdessalem Mohamed è ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love avvenuto il 26 febbraio 2023
Strage di Cutro, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per lo scafista\u00A0Abdessalem Mohamed
Dolore immane

È morta anche la piccola Ema, sterminata intera famiglia nell’esplosione Mileto: la bimba aveva 10 anni

La piccola era ricoverata al Centro grandi ustionati di Bari dopo l’esplosione del 25 agosto al B&B Villa Mary. Aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 100 per cento del corpo. Nei giorni scorsi erano morti anche i genitori Petra e Izidor Kobolt
Cristina Iannuzzi
È morta anche la piccola Ema, sterminata intera famiglia nell’esplosione Mileto: la bimba aveva 10 anni\n
Fermati

Catanzaro, rubano due bottiglie di champagne e poi aggrediscono gli agenti di polizia: ferito un poliziotto

I fatti sono avvenuti negli uffici di polizia. I due per sottrarsi alla custodia hanno provocato una contusione a personale di pubblica sicurezza. Oggi attesa l’udienza di convalida
Luana Costa
Catanzaro, rubano due bottiglie di champagne e poi aggrediscono gli agenti di polizia: ferito un poliziotto\n
Cronaca

Rapina in centro scommesse: da un fotogramma i Carabinieri rintracciano ed arrestano i presunti responsabili

Decisiva la memoria di un militare che guardando le immagini ha riconosciuto il furgone controllato giorni prima. Due persone sono in carcere con l’accusa di rapina in concorso, la terza è stata deferita

Redazione
Rapina in centro scommesse: da un fotogramma i Carabinieri rintracciano ed arrestano i presunti responsabili

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Cronaca

Allarme xylella, in Calabria la Regione corre ai ripari

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Morte Perrotta, Domenico Orsino resta in carcere

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Reggio, vetusta la sede del conservatorio Cilea

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

Paradise Bird, l'opera di Lorenza Liguori per Bancartis

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
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Morte Perrotta, Domenico Orsino resta in carcere

3 settembre 2026
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Reggio, vetusta la sede del conservatorio Cilea

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

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3 settembre 2026
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Cronaca

Allarme xylella, in Calabria la Regione corre ai ripari

3 settembre 2026
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Cronaca

Morte Perrotta, Domenico Orsino resta in carcere

3 settembre 2026
Ore 12:00
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Cybercriminali

Truffe su WhatsApp, rubano gli account e chiedono soldi ad amici e parenti: cresce l'allarme

Sempre più segnalazioni di profili WhatsApp violati e messaggi inviati a nome di persone conosciute per ottenere bonifici o pagamenti urgenti. L'invito è a verificare sempre le richieste con una telefonata e a non condividere mai codici o password
Matteo Lauria
3 settembre 2026
Ore 13:16
Truffe su WhatsApp, rubano gli account e chiedono soldi ad amici e parenti: cresce l'allarme\n
Controlli a tappeto

Lavoro nero nel Vibonese, controlli in 8 aziende: 15 dipendenti irregolari su 19, sospese quattro attività e multe per 60mila euro

Nel mirino imprese dei settori turismo, ristorazione, commercio e agricoltura. Tra i dipendenti 11 erano completamente “invisibili”. Accertate anche violazioni sulla sicurezza e sulla videosorveglianza
Redazione
3 settembre 2026
Ore 12:57
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Le fiamme

Incendio in un esercizio commerciale a Catanzaro, fiamme dai pannelli fotovoltaici – VIDEO

Paura in via Lucrezia della Valle: un boato, poi l’evacuazione dei dipendenti. Vigili del fuoco al lavoro con un’autobotte, sul posto anche Carabinieri e Polizia di Stato
Luana Costa
3 settembre 2026
Ore 12:32
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l’appello

Cosenza, perse le tracce del 42enne Salvatore Sproviero. Le info per contattare la famiglia

E’ uscito dalla sua abitazione nella zona di Piazza Europa, nel capoluogo bruzio, intorno alle ore 13 di ieri. Da quel momento non ha fatto rientro a casa e i familiari non hanno più avuto sue notizie. 
Redazione
3 settembre 2026
Ore 12:10
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La dinamica

Otto colpi d’arma da fuoco a volto scoperto: l’agguato di viale Affaccio a Vibo in un video diffuso dalla Polizia

Convalidato il fermo del 55enne ritenuto responsabile della sparatoria per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco
Redazione
3 settembre 2026
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beccati

San Lucido, sventata la truffa del "finto carabiniere": due arresti

I malviventi sono stati individuati e fermati grazie alla pronta reazione della vittima e al blitz dei militari dell'Arma che hanno sventato il pericolo
redazione
3 settembre 2026
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Danni ingenti

Maltempo a Policoro, la tromba d’aria devasta città e litorale: danni per milioni di euro – VIDEO

Il sindaco Enrico Bianco: «Solo per un caso fortuito non contiamo morti e feriti». Attivato il Centro operativo comunale, Amendola chiede al Governo lo stato di emergenza
Redazione
3 settembre 2026
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Il ricordo

Mileto, i volti della tragedia: ecco chi erano Ema, Izidor e Petra, la famiglia sterminata dall’esplosione nel B&B

La bambina di 10 anni suonava il pianoforte e amava il canto: in un VIDEO di appena qualche settimana fa la si vede mentre si esibisce su un palco in Austria. Il padre era un ingegnere elettrotecnico, la madre un’operatrice di una struttura per anziani, entrambi molto amati e attivi nella loro comunità
Cristina Iannuzzi
3 settembre 2026
Ore 09:21
Mileto, i\u00A0volti della tragedia: ecco chi erano Ema, Izidor e Petra, la famiglia sterminata dall’esplosione nel B&B\n
Il blitz

Surgelati non idonei al consumo in un supermercato a Crotone: sequestrati oltre 100 chili di alimenti e sospesa l’attività

La segnalazione di una cittadina al 112 Nue ha fatto scattare i controlli della Polizia. Rilevate temperature incompatibili e assenza delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente
Redazione
3 settembre 2026
Ore 08:02
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Indagini lampo

Rapina al centro scommesse di Soverato, due arresti e una denuncia

I malviventi sono stati rintracciati in uno stabilimento balneare di Montepaone grazie al ricordo di un controllo precedente; sequestrate la refurtiva e l'arma usata per il colpo
Redazione Cronaca
3 settembre 2026
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L’allarme

Primo focolaio di xylella individuato a Taurianova, Gallo: «È un inizio di epidemia, dobbiamo fermarla»

Il caso accertato in contrada Olivetella. Barbuto (M5S) richiama la mozione depositata a marzo e chiede il potenziamento del Servizio Fitosanitario, controlli più capillari e misure immediate a tutela dell’olivicoltura calabrese
Melania Neri
3 settembre 2026
Ore 07:44
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Indagini senza collegamenti

Caporalato nella Piana di Sibari, la strage di Amendolara non emerge nell’inchiesta Dda

Nell’indagine antimafia sui braccianti sfruttati non compaiono né le vittime né i presunti autori del quadruplo omicidio
Antonio Alizzi
3 settembre 2026
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L’operazione antidroga

Diamante, cocaina e hashish trovati in un ristorante: due arresti durante i controlli

La polizia ha sequestrato circa 60 grammi di hashish, 70 di cocaina, bilancini di precisione e buste per il sottovuoto
Redazione
3 settembre 2026
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Intervento in mare

Soccorsi 43 migranti, questa mattina l’approdo al porto delle Grazie di Roccella

Uomini di nazionalità egiziana sono stati accolti nella tensostruttura allestita dalla Prefettura
3 settembre 2026
Ore 06:56
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Controlli sull’estate

Cirò Marina, albergo fantasma fittava camere a 2.400 euro per due settimane: 190 ospiti e oltre 50mila euro non dichiarati

La Guardia di Finanza ha scoperto sul lungomare della cittadina un edificio con 15 appartamenti affittati ai turisti senza partita Iva e Sica. Ricostruiti i soggiorni tra luglio e agosto: la struttura aveva anche un sito internet sul quale prenotare
Redazione Cronaca
3 settembre 2026
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La censura amministrativa

Stadio Marulla, il Consiglio di Stato richiama il Comune di Cosenza sulle alternative non considerate

I giudici sospendono il provvedimento comunale: nella documentazione di gara erano già previste misure per garantire le attività sportive
Antonio Alizzi
3 settembre 2026
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Emergenza loculi

Salma in attesa di sepoltura a Villa San Giovanni, il sindaco: «Cimiteri al collasso, stiamo cercando uno per uno posti disponibili»

Dopo due mesi dal decesso la salma attende ancora una sistemazione definitiva. Il primo cittadino ai nostri microfoni: «Tra qualche ora dovremmo essere in condizione, appena ci sarà formalizzata la richiesta, di disporne la sepoltura»
Melania Neri
3 settembre 2026
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Prima campanella

Scuola Vibo, si riparte il 15 settembre tra traslochi e rischio caldo. L’assessore Soriano: «Pronti a ogni scenario», ma c’è l’incognita asili nido

Il Comune assicura l’avvio regolare dell’anno scolastico nonostante i trasferimenti temporanei di alcuni plessi. Porto Salvo va a Bivona, la Montessori nell’edificio delle Suore di Carità acquisito recentemente dall’Amministrazione
Cristina Iannuzzi
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Inchiesta sul caporalato nella Piana di Sibari, Calderone: «Lo Stato non arretra di fronte alla barbarie»

La ministra ringrazia i carabinieri e la Dda di Catanzaro per il blitz che ha portato a venti fermi: «Uno scenario di gravità inaccettabile, dal Governo tolleranza zero»
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Caporalato nella Sibaritide, Occhiuto: «Un quadro di grave illegalità che le istituzioni non possono tollerare»

Il presidente della Regione sull’operazione che ha portato a venti fermi: «Colpo durissimo a un sistema criminale fondato sullo sfruttamento. È una battaglia di civiltà che dobbiamo portare avanti insieme»
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