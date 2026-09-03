Incendio esercizio commerciale Catanzaro

La piccola era ricoverata al Centro grandi ustionati di Bari dopo l’esplosione del 25 agosto al B&B Villa Mary. Aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 100 per cento del corpo. Nei giorni scorsi erano morti anche i genitori Petra e Izidor Kobolt
Decisiva la memoria di un militare che guardando le immagini ha riconosciuto il furgone controllato giorni prima. Due persone sono in carcere con l’accusa di rapina in concorso, la terza è stata deferita
Sempre più segnalazioni di profili WhatsApp violati e messaggi inviati a nome di persone conosciute per ottenere bonifici o pagamenti urgenti. L'invito è a verificare sempre le richieste con una telefonata e a non condividere mai codici o password
Nel mirino imprese dei settori turismo, ristorazione, commercio e agricoltura. Tra i dipendenti 11 erano completamente “invisibili”. Accertate anche violazioni sulla sicurezza e sulla videosorveglianza
E’ uscito dalla sua abitazione nella zona di Piazza Europa, nel capoluogo bruzio, intorno alle ore 13 di ieri. Da quel momento non ha fatto rientro a casa e i familiari non hanno più avuto sue notizie.
La bambina di 10 anni suonava il pianoforte e amava il canto: in un VIDEO di appena qualche settimana fa la si vede mentre si esibisce su un palco in Austria. Il padre era un ingegnere elettrotecnico, la madre un’operatrice di una struttura per anziani, entrambi molto amati e attivi nella loro comunità
Il caso accertato in contrada Olivetella. Barbuto (M5S) richiama la mozione depositata a marzo e chiede il potenziamento del Servizio Fitosanitario, controlli più capillari e misure immediate a tutela dell’olivicoltura calabrese
La Guardia di Finanza ha scoperto sul lungomare della cittadina un edificio con 15 appartamenti affittati ai turisti senza partita Iva e Sica. Ricostruiti i soggiorni tra luglio e agosto: la struttura aveva anche un sito internet sul quale prenotare
Dopo due mesi dal decesso la salma attende ancora una sistemazione definitiva. Il primo cittadino ai nostri microfoni: «Tra qualche ora dovremmo essere in condizione, appena ci sarà formalizzata la richiesta, di disporne la sepoltura»
Il Comune assicura l’avvio regolare dell’anno scolastico nonostante i trasferimenti temporanei di alcuni plessi. Porto Salvo va a Bivona, la Montessori nell’edificio delle Suore di Carità acquisito recentemente dall’Amministrazione
Il presidente della Regione sull’operazione che ha portato a venti fermi: «Colpo durissimo a un sistema criminale fondato sullo sfruttamento. È una battaglia di civiltà che dobbiamo portare avanti insieme»