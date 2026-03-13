Continuano gli approfondimenti della Procura. Quando le fiamme si sono propagate la sera dell’8 marzo erano presenti numerosi clienti che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo

Sono in corso indagini serrate delle forze dell’ordine sull'incendio che ha distrutto il Sunset beach club, popolare locale del litorale di Palmi. Secondo quanto appreso ci sarebbero un indagato, che sarebbe stato sentito dagli investigatori nei giorni scorsi, e non una persona arrestata come trapelato nelle prime ore di venerdì.

L'incendio è scoppiato intorno alle 20:30 dell’8 marzo e, nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il locale ha subito gravi danneggiamenti, suscitando preoccupazione e sgomento tra la comunità. Al suo interno, al momento del rogo, erano presenti tanti clienti e personale di servizio, che sono riusciti a mettersi in salvo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma il danno è stato significativo, così come la paura.

Le indagini puntano su un diverbio con i responsabili della struttura e per ripicca avrebbe appiccato il fuoco, che poi è divampato distruggendo uno dei più apprezzati punti di ritrovo del territorio.