Concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso. Queste le accuse che la Dda di Catanzaro muove al sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, coinvolto stamani nell’inchiesta Airone, messa a segno dal comando provinciale dei carabinieri e che ha portato all’arresto di 21 persone. Nel mirino della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro la cosca Pane, operante nel territorio della Presila catanzarese e, in particolare, a Belcastro.

Secondo gli investigatori, pur non facendone parte, Antonio Torchia in qualità di sindaco e assistente capo coordinatore della questura di Crotone avrebbe però fornito un contributo concreto al rafforzamento dell’articolazione di ‘ndrangheta. Nello specifico avrebbe favorito la concessione di beni nel comune di Belcastro a Camillo Gualtieri, ritenuto uomo di fiducia di Rodolfo Pane, senza la certificazione antimafia. Con una determina del maggio 2023 il responsabile dell’area tecnica comunale avrebbe approvato lo schema di contratto – che faceva seguito alla deliberazione di giunta – consentendo a Camillo Gualtieri di subentrare nella proprietà di terreni agricoli al posto del padre deceduto, Emilio Gualtieri.

Altro episodio contestato al primo cittadino è l’aver avvantaggiato Luigi Pane, ritenuto a capo della cosca in occasione del sequestro del lido Blow Beach, per irregolarità edilizie e urbanistiche contestate dai carabinieri della stazione di Belcastro nel febbraio 2022. Torchia si sarebbe personalmente prodigato per procurargli i documenti necessari al deposito della richiesta di riesame.

Quindi anche in assenza di requisiti di legge si sarebbe adoperato per favorire il buon esito della pratica omettendo di segnalare la riconducibilità dell’attività oggetto di Scia a Luigi Pane Luigi e la conseguente mancanza dei requisiti morali previsti dal Tulps nonché l’assenza del certificato di conformità. Tra le altre contestazioni anche l’aver appoggiato, partecipando personalmente alla protesta dei trattori, avvenuta dal 22 al 20 gennaio 2024 a Botricello e Cropani, in cui Luigi Pane avrebbe figurato quale leader.

Avrebbe inoltre ottenuto il sostegno della cosca Pane alla sua giunta, la quale sarebbe anche intervenuta fermando il tentativo di sfiduciare il sindaco ordito da Massimo Gualtieri. Secondo la ricostruzione sarebbe intervenuto direttamente Luigi Pane: «Io ti dico una cosa, io non auguro mai che si arriva ad una cosa del genere» avrebbe detto intercettato.

«Ma se si arriva a una cosa del genere, lui (in riferimento a Massimo Gualtieri) si mette una cosa strana in testa, te lo dico, dovrei fare la figura più brutta che possa esistere, ma lo prendo a schiaffi a lui e al padre, perché non è che lui è andato là solo per merito suo. Non è che lui si può prendere il lusso di far cadere il consiglio, perché chi sei?».

In concorso con Luigi Pane, Antonio Torchia risponde poi del reato di corruzione. Da Pane avrebbe ricevuto in regalo cento balle di fieno, il sindaco avrebbe concesso le attività dello stabilimento balneare Blow Beach, formalmente intestato a Marianna Pane, sulla base di una scia illegittima e in assenza del certificato di conformità del container che ospita lo stabilimento balneare. Avrebbe quindi rilasciato illegittimamente una concessione demaniale, in assenza del piano spiaggia e su richiesta di Luigi Pane sarebbe intervenuto per aggiustare una strada non comunale che conduce al Blow Beach.

Falso è il reato che gli viene contestato in concorso con Pietro Tripodi, responsabile dell’area tecnica del Comune di Sersale. Avrebbe formato la determina del luglio 2023 per i lavori di manutenzione della strada in località Belcastro Marina, attestando falsamente che gli interventi manutentivi fossero necessari e urgenti per ragioni di pubblico interesse, nonostante il tracciato non fosse di competenza comunale e fossero stati invece sollecitati – secondo la ricostruzione - per soddisfare una richiesta di Luigi Pane.