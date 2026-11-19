Il primo cittadino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso, è comparso davanti al giudice alla presenza del pubblico ministero. I legali Iannone e Ioppoli riferiscono che ha fornito spiegazioni su tutte le contestazioni

Ha risposto alle domande del gip fornendo puntuali spiegazioni sulle accuse mosse dalla Direzione distrettuale antimafia. In mattinata è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari il sindaco di Belcastro Antonio Torchia, coinvolto nell'inchiesta denominata Airone, condotta dalla Dda contro il clan Pane, operante nell'area della Presila catanzarese.

Torchia, in particolare, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso per aver agevolato, secondo l'ipotesi dell'accusa, il clan attraverso interventi personali in procedimenti amministrativi di diretto interesse dei presunti vertici dell'organizzazione.

L'interrogatorio si è svolto questa mattina alla presenza del pubblico ministero titolare del fascicolo e del gip che ieri ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare.

Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Salvatore Iannone e Salvatore Ioppoli, ha fatto sapere che il sindaco ha risposto a tutte le domande, fornendo puntuali chiarimenti sulle contestazioni mosse nei suoi confronti.

La difesa si riserva di valutare l'eventuale deposito di una richiesta di revoca della misura cautelare. Il sindaco, al momento, si trova agli arresti domiciliari.