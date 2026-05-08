Per cause ancora in corso di accertamento, l’Ape Car su cui viaggiava un uomo di Diamante si è capovolto in curva. Il ferito è stato prima soccorso dai passanti, poi è stato affidato alle cure dei medici, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi

A dispetto delle immagini, l’incidente stradale avvenuto questa mattina a Grisolia non ha avuto gravi conseguenze. Un uomo di Diamante è rimasto ferito in modo lieve dopo che il suo mezzo Ape Car Piaggio si è capovolto all’incrocio del bivio che immette sulla Ss18. Il sinistro ha coinvolto anche un’auto, guidata da una donna, rimasta fortunatamente illesa.

Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto, sono subito arrivati i militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi del caso, utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.