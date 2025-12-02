Un altro grave incidente sulla Statale 106. L’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha segnalato il sinistro avvenuto nelle ultime ore in contrada Toscano, nel territorio di Corigliano-Rossano. Secondo quanto comunicato, il bilancio è di quattro feriti, due dei quali in condizioni particolarmente gravi.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto ha provocato immediati disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo un tratto già critico dell’arteria ionica. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il servizio AGS Soccorso stradale per la messa in sicurezza dell’area e la gestione del traffico.

L’associazione, da anni impegnata nel denunciare la pericolosità della 106, interviene vista anche la pochissima distanza temporale dalla tragedia che, qualche giorno fa, ha spezzato la vita di Chiara e Antonio in un violentissimo impatto sulla stessa arteria. Dei due ragazzi prematuramente deceduti sono stati celebrati oggi i funerali.