Un velo di lutto è calato su Cassano All’Ionio dopo il tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina, costato la vita a due giovani del luogo, gettando nello sconforto intere comunità. Le vittime sono Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, entrambi appena ventenni.

Chiara, ricordata da tutti per la sua dedizione, lavorava con la famiglia nel panificio di proprietà, mentre Antonio era un apprezzato elettricista. Le loro speranze e i loro progetti sono stati recisi prematuramente sull'asfalto. Oltre al tragico bilancio delle vittime, l'incidente ha lasciato sul terreno quattro feriti.

Le condizioni dei due giovani, una sedicenne e un diciottenne, restano gravi. Sebbene stabilizzate dopo l'intervento di asportazione della milza (splenectomia), rimangono stazionarie secondo gli ultimi riscontri della Tac. I due ragazzi sono ricoverati in stretta osservazione medica presso l'ospedale di Cosenza, dove sono stati trasportati d'urgenza.

Gli altri due feriti, che viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo Mito, sono stati condotti all'ospedale di Corigliano-Rossano e fortunatamente, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Domani i funerali di Chiara e Antonio

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha immediatamente aperto un fascicolo per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto.

Intanto, nelle ultime ore sono state restituite ai familiari le salme dei due ragazzi. I funerali sono previsti domani in Cattadrale, martedì 2 dicembre, alle ore 16, officiati dal vescovo mons. Savino.

A Cassano intanto è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro, ha coinvolto i due veicoli, una Fiat Panda, con a bordo le due vittime e i due giovani feriti gravi, e un'Alfa Romeo Mito. L'incidente è avvenuto in un punto cruciale per la viabilità locale, l'incrocio in questione, già protagonista di altri episodi simili, infatti, si trova sulla trafficata Statale 106 Jonica ed è interessato proprio dalla Statale 534, arteria che collega l’uscito di Firmo-Sibari dell’A2 mentre dall'altro lato conduce direttamente all'area dei Laghi di Sibari. La dinamica della svolta in questo snodo viario complesso è ora al centro delle indagini. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, intervenuti con rapidità insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

La notizia della perdita di Chiara e Antonio ha profondamente scosso l'intera comunità cassanese. I messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie, note e rispettate sul territorio, si sono moltiplicati nelle ore successive alla tragedia. La comunità si stringe nel silenzio e nell'attesa di conoscere i dettagli sulle esequie, sperando al contempo in un rapido miglioramento delle condizioni dei giovani feriti che lottano in ospedale.