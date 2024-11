L'auto di un dipendente comunale è stata completamente distrutta dalle fiamme

Nella serata di ieri ignoti hanno dato alle fiamme l'autovettura di un dipendente comunale. Si tratta di Franco Scerbo, impiegato nel settore dei servizi sociali. L'auto, una Fiat Grande Punto, era parcheggiata in una via del centro cittadino. Non è la prima volta che Scerbo subisce atti intimidatori.