Avvocato, originario di Campana, è stato il primo a scagliarsi contro l’aggressore nel tentativo di fermarlo. Si è beccato una coltellata che però non lo ha ferito

C’è un pizzico di Calabria e della provincia di Cosenza ad essersi conquistato meriti e onori durante il recente e violento attacco che ha sconvolto il centro di Modena. Quei secondi drammatici hanno portato alla luce storie di straordinario coraggio civico. Mentre la città cercava di comprendere la follia di Salim El Koudri, il trentunenne italiano che ha travolto i passanti con un'auto per poi tentare la fuga a piedi, un uomo ha deciso di non voltarsi dall'altra parte. Si tratta di Luigi Chiarello, un noto avvocato del foro modenese, ma originario di Campana in provincia di Cosenza, la cui reazione è stata determinante nei primi, concitati momenti dell'aggressione.

Il primo a fermare la follia

Secondo le ricostruzioni e dai video che sono stati diffusi, Luigi Chiarello è stato il primo a inseguire e avventarsi sull'aggressore. Mentre El Koudri cercava di scappare dopo aver falciato diversi pedoni, l'avvocato ha dimostrato un cuore intrepido, affrontando direttamente il giovane armato di coltello. Durante lo strattonamento, Chiarello è stato raggiunto da un fendente che, per pura fortuna, ha bucato soltanto la sua giacca senza ferirlo. Nonostante si fosse ritrovato coperto dal sangue dell'aggressore, il suo intervento ha dato l'avvio alla reazione corale della comunità, che ha poi visto l'intervento di altri cittadini come Luca Signorelli e due passanti di origine egiziana.

Dalla provincia di Cosenza a Modena: un esempio di senso civico

La storia di Luigi Chiarello è profondamente legata alle sue radici. La sua famiglia proviene infatti da Campana, un piccolo centro situato nell'entroterra montano in provincia di Cosenza. Figlio di un carabiniere, Pasquale Chiarello, già al comando di stazioni in Val Sesia e nel modenese, Luigi sembra aver ereditato dal padre un altissimo senso dello Stato e del dovere. Oggi, stimato professionista a Modena, Chiarello rappresenta il simbolo di una cittadinanza attiva che non cede alla paura. Mentre gli inquirenti scavano nel passato di Salim El Koudri - un giovane laureato in economia con un trascorso di fragilità psichiche - la città si stringe attorno ai suoi "cittadini-eroi".