È stata ripristinata ancora solo parzialmente la viabilità nel tratto di lungomare danneggiato dalle forti mareggiate dei giorni scorsi. I veicoli hanno ripreso ad attraversare l’arteria per una settimana rimasta chiusa al traffico. Nel pomeriggio – si fa sapere da Palazzo De Nobili – il transito dovrebbe tornare regolare con la revoca dell’ordinanza.

Nell’area continuano a lavorare i mezzi meccanici impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Gradualmente si torna alla normalità a Catanzaro. Anche i cittadini tornano nell’affaccio a mare per godere del tiepido sole invernale.

«In questi giorni non sono proprio venuta perché mi dispiaceva vedere dal vivo quello che è abbiamo appreso dai social e in televisione» spiega una donna. «Il nostro è un bellissimo lungomare, è piacevole tornare anche con questa bella giornata di sole. Dispiace vedere com’è ridotto però speriamo che in breve tempo tornerà tutto come prima, anche più bello».

Alla presa con la conta dei danni i commercianti. Alcuni hanno già ripreso le attività, altri cercano con fatica di rimettere in piedi gli esercizi: «Ci stiamo rialzando, stiamo cercando di dare il meglio per quanto possibile» spiega Celestino Ursano, titolare di due attività commerciali nel quartiere.

«Abbiamo avuto un grande aiuto da parte del volontariato. Ho avuto molti danni – aggiunge –, per il momento siamo riusciti a togliere tutta l'acqua. C’è da attendere, la conta dei danni inizia adesso. Sto aspettando l'elettricista e chi mi dia piena contezza di quello che effettivamente ho subito. L'attività non so ancora quando riuscirò a riaprirla perché ho avuto ingenti danni sia qui al bar che alla gelateria. Fortunatamente non è successo nulla di grave, non è morto nessuno e nessuno si è ferito. Adesso ci alziamo le maniche e ci riprenderemo sicuramente. Un grazie a tutta la popolazione, grazie a chi ci ha dato una mano».