Dalla circoscrizione alla Regione, una carriera politica costruita sul territorio e culminata nell’esperienza in giunta con Giuseppe Scopelliti

E’ venuto a mancare nella notte Alberto Sarra, figura storica della politica locale e regionale. Avvocato di formazione e politico di lungo corso, Sarra ha costruito la propria carriera passo dopo passo, radicandosi profondamente nel territorio reggino. Il suo percorso nelle istituzioni prende avvio nel 1992, con l’elezione a presidente della II circoscrizione del Comune di Reggio Calabria. Un incarico che segna l’inizio di un impegno costante nella vita pubblica, proseguito nel 1997 con l’ingresso in Consiglio comunale.

Nel 1998 approda alla Provincia, ampliando il proprio raggio d’azione e consolidando una presenza sempre più incisiva nelle dinamiche amministrative locali. Dopo una battuta d’arresto nel 2000, quando non riesce a ottenere un seggio al Consiglio regionale, Sarra dimostra determinazione e resilienza, raggiungendo l’obiettivo nel 2005 con l’elezione a consigliere regionale della Calabria.

La consacrazione politica arriva nel 2010, quando viene nominato sottosegretario regionale durante la giunta guidata da Giuseppe Scopelliti. Un incarico di rilievo che testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità e il peso politico maturato negli anni.