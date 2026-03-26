«Scelta assunta a tutela della sicurezza degli operatori e dei cittadini» spiega l’assessore alle Attività Economiche del Comune, Giuliana Furrer
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Il Comune di Catanzaro comunica che, di concerto con gli organizzatori del “Puro Cioccolato Festival”, è stato disposto l’annullamento dell’iniziativa, in programma in Piazza Luigi Rossi dal 27 al 29 marzo 2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per il fine settimana.
“Si tratta di una scelta responsabile, assunta a tutela della sicurezza degli operatori e dei cittadini. Purtroppo, il festival era stato organizzato già a febbraio ma, sempre per condizioni atmosferiche avverse, è stato rinviato. Ad ogni modo, siamo convinti che eventi come questo rappresentano un’importante occasione di valorizzazione del tessuto economico locale e di animazione del centro cittadino. Per questo motivo, auspichiamo che l’iniziativa possa essere riprogrammata in futuro, così da offrire nuovamente alla città un momento di condivisione e promozione delle eccellenze”, ha dichiarato l’assessora alle Attività Economiche, Giuliana Furrer.