A seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione Civile regionale, che prevede allerta meteo di livello arancione per tutta la Calabria, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani lunedì 16 marzo.

L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche.

Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione. L'amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.