La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di Gioia Tauro che conterrebbero "materiale bellico" diretto ad Israele. La vicenda era stata sollevata da un'inchiesta giornalistica e ripresa dai sindacati Usb e Orsa che avevano chiesto l'ispezione.

All'interno dei container, secondo quanto si è appreso a seguito di una visita al porto della deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico e del responsabile regionale del sindacato Usb Peppe Marra, ci sono barre d'acciaio, alcune quadrate e altre tonde.

Il punto è stabilire se il destinatario finale del carico è una fabbrica di armi, che non compare nella bolla, e soprattutto la natura dell'acciaio. Per farlo è stata disposta una perizia tecnica sulle barre che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Materiale bellico a Gioia Tauro, il caso

Il quadro in realtà potrebbe allargarsi e raccontare molto più di un singolo carico. Le rotte seguite dalle navi mostrano un sistema che si adatta rapidamente agli scenari internazionali: partenza dall’India, circumnavigazione dell’Africa per evitare il Mar Rosso, ingresso nel Mediterraneo da Gibilterra, quindi Gioia Tauro, che si ritrova coinvolto in una catena logistica più ampia. Alcuni container, già arrivati nei giorni precedenti e destinati all’industria bellica israeliana, risulterebbero ancora fermi in Italia dopo il mancato imbarco verso Ashdod.

La richiesta di accertamenti avanzata da Usb e Orsa Porti ha acceso i riflettori su un porto raccontato da anni come porta del Mediterraneo e piattaforma strategica dei collegamenti tra Asia, Europa e il bacino orientale. «Non vogliamo che Gioia Tauro diventi un porto franco per le armi e per alimentare le guerre», affermano le organizzazioni. La sua centralità lo rende una risorsa straordinaria per la Calabria e per l’Italia, ma lo espone anche al lato più duro della globalizzazione, dove la neutralità dei flussi viene messa in discussione e ogni porto strategico può diventare un punto sensibile della competizione internazionale.