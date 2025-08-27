Nella giornata di ieri il comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, accompagnato dal vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e dal direttore marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, ammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dove si è tenuta un’assemblea con tutto il personale, alla quale ha partecipato anche il sottocapo aiutante Giovanni Grande, vittima – insieme al 2° capo aiutante Piero Conforti – della vile aggressione subita durante un’attività di controllo in mare la settimana scorsa.

Nel corso della giornata, il comandante generale e gli altri ufficiali, con il comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, capitano di fregata Guido Avallone, si sono poi recati presso l’ospedale di Catanzaro per far visita al 2° capo aiutante Piero Conforti, tuttora ricoverato.

L’ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Il comandante generale e il vice comandante generale hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, formulando i più sentiti auguri di pronta guarigione.

