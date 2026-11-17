Per Silgest srl, una delle società citate negli atti della Procura di Milano che hanno portato all'amministrazione giudiziaria della banca digitale Revolut, ha lavorato in passato anche Antonio Bellocco, esponente dell'omonimo clan della 'ndrangheta e componente del direttivo della curva Nord interista, ucciso nel settembre 2024 da Andrea Beretta, ex capo ultrà nerazzurro e ora collaboratore di giustizia, dopo l'arresto anche nell'inchiesta "doppia curva".

È uno dei tanti dettagli che emergono dalle 58 pagine della richiesta di misura di prevenzione firmata dal pm Paolo Storari e accolta dai giudici del Tribunale milanese. Negli atti il pm dà conto, infatti, di un'inchiesta del 2024 sulla srl e sul suo rappresentante legale, scaturita da un esposto dell'autorità giudiziaria svizzera. Veniva segnalato, si legge, che «sui conti della Silgest, il cui rappresentante legale risulta essere Giovanni Garoscio, tra aprile e luglio 2024, venissero eseguite transazioni anomale di cambio valute» per oltre 667mila euro, «transazioni» che «sarebbero state bonificate dal conto corrente Revolut» intestato alla Silgest. Il magistrato della Confederazione Svizzera segnalava anche, si legge ancora, che le «operazioni di cambio, prelievo e trasporto transfrontaliero di valuta fossero ancora in corso e fossero da considerarsi frutto di attività illecite, quali il riciclaggio, e verosimilmente connesse ad operazioni della 'ndrangheta».

Il nome di Silgest, scrive ancora il pm, veniva fuori anche «riguardo alla figura del defunto ed ex pregiudicato calabrese Antonio Bellocco, il quale tra il 2023 ed il 2024, veniva assunto, in maniera fittizia, prima dalla Job Point» e successivamente proprio dalla srl «svolgendo il servizio di volantinaggio, attività lavorativa grazie alla quale avrebbe avuto accesso alla fruizione della libertà vigilata».