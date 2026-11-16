L'inchiesta sulla "banca occulta" delle mafie ha puntato i fari sul ruolo delle neobanche internazionali prima del blitz che ha portato al commissariamento dell’istituto di credito virtuale: bonifici milionari fatti transitare dall'Europa dell'Est alle piattaforme crypto canadesi per bypassare i controlli Antiriciclaggio

Le «criticità» di Revolut, in particolare per la presunta agevolazione di condotte di riciclaggio anche per persone accusate di reati di mafia, «attraversano più anni», ovvero un «arco temporale esteso dal 2021 al 2026», «riguardano settori, clienti e schemi differenti». Negli accertamenti è venuto a galla che su un totale di 24 clienti indagati a Milano per riciclaggio l'istituto non ha mai «inoltrato - scrive il pm Storari - segnalazioni di operazioni sospette nei loro confronti». L'elusione «degli obblighi antiriciclaggio», secondo il pm e i giudici, per Revolut è diventata un "modello gestionale stabile", che ha portato all'occultamento di flussi finanziari per quasi 42 milioni di euro tra il 2021 e quest'anno. La Procura ha ricostruito in totale "operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali" per 76,5 milioni di euro.

Revolut e la “banca occulta” delle mafie

Se l’inchiesta di oggi punta i fari su cinque anni di sospetti, c’è un precedente che affonda negli affari della presunta “banca occulta” delle mafie: uno dei ganci della ’ndrangheta con i conti virtuali di Revolut, il colosso bancario digitale finito oggi sotto amministrazione controllata per via dei legami poco chiari con clienti vicini ai clan calabresi e per la poca attenzione (secondo i magistrati antimafia di Milano) alle norme anti-riciclaggio.

Il gruppo – è l’ipotesi dell’accusa – si muoveva tra le maglie dell'home banking transnazionale per condurre operazioni di riciclaggio ad altissima velocità. Nel cuore di questo meccanismo, le neobanche e i circuiti di pagamento esteri rappresentavano la rampa di lancio ideale per trasformare i proventi delle fatture false e del traffico di droga in asset digitali difficilmente tracciabili.

Tra tutti gli strumenti finanziari censiti dagli investigatori, la pista tracciata attorno alle operazioni effettuate con l'istituto Revolut costituisce una delle evidenze più emblematiche della capacità di penetrazione del sodalizio nei circuiti fintech internazionali.

I tesoro da 27 milioni di euro

Gli accertamenti bancari e la contabilità sequestrata al "cervello finanziario" Paolo Pelaggi, legato alla ’ndrangheta emiliana, avrebbero infatti documentato il transito di un flusso colossale di denaro – pari, secondo quanto riportato nelle contestazioni dei pm, a un valore non inferiore a 27milioni di euro – inoltrato direttamente dal conto corrente Revolut lituano intestato alla società cartiera Solution srl.

La scelta di un Iban aperto in Lituania presso un operatore digitale non era casuale. Il circuito consentiva di interporre uno schermo geografico e informatico tra l'origine del denaro versato dalle imprese clienti in Italia e la sua destinazione finale.

I fondi accumulati sul conto Revolut della Solution – è la ricostruzione investigativa – sarebbero stati infatti sistematicamente bonificati verso il Canada per alimentare i wallet di Alt 5 Sigma, una società fintech specializzata in infrastrutture blockchain ed exchange di criptovalute registrata dall'organismo canadese Fintrac. A gestire la regia operativa di questo snodo canadese sarebbe stato Giuseppe Tuosto (noto come "Giuseppe l'americano"), il quale curava la conversione dell'euro in USDT (stablecoin ancorata al dollaro) garantendosi una provvigione fissa dell'1,5% sul totale movimentato, equivalente a un compenso personale di 407.736,87 euro.

L'adozione sistematica dei conti delle neobanche rispondeva a una precisa strategia dettata dalla necessità di eludere quelli che nei dialoghi intercettati venivano definiti i controlli della «squadretta», ossia gli accertamenti immediati degli organi di polizia giudiziaria o delle unità di compliance bancaria italiana capaci di attivare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) e il blocco tempestivo delle giacenze. Sfruttando la reattività delle piattaforme estere e la possibilità di presentare giustificativi di facciata o causali generiche, il sodalizio riusciva a garantire l'operatività necessaria per completare i trasferimenti prima che scattassero i sigilli dell'Autorità di Vigilanza.

Le precauzioni dei broker per evitare i controlli

L'impiego dei conti Revolut non riguardava esclusivamente le grandi movimentazioni verso gli exchange transoceanici, ma trapassava trasversalmente anche i flussi minori e i passaggi tra i singoli membri della rete. Gli accertamenti patrimoniali hanno ad esempio ricostruito un bonifico di 16.318,13 euro disposto sempre da un conto corrente Revolut lituano direttamente in favore del conto corrente postale italiano intestato a Luigi Mercadante, presunta figura di vertice dell'associazione e cerniera di collegamento con ambienti della Camorra campana.

Nelle conversazioni riservate tra i broker del gruppo, il ricorso alle neobanche veniva costantemente soppesato in base al livello di rischio del singolo bonifico. Quando si trattava di spostare somme d'emergenza o di disporre giroconti rapidi tra società cartiere, Pelaggi istruiva i propri uomini valutando l'opportunità di alternare i conti digitali con gli istituti tradizionali, suggerendo ad esempio a uno dei “soci” di indirizzare specifici versamenti da 5.000 euro sui conti ordinari piuttosto che su Revolut («questi qua te li manderei su Tecnoimpianti normale... non Revolut») al fine di non saturare l'operatività o evitare improvvisi congelamenti dell'account.

È la solita storia delle mafie che si adattano velocemente alle falle nelle normative e ai mancati controlli. In questo caso la "banca occulta" di Pero avrebbe trasformato la frammentazione del mercato bancario europeo in un punto di forza, muovendosi con spregiudicata disinvoltura tra le piattaforme di moneta elettronica dell'Est Europa e gli exchange del Nord America per garantire, secondo la Procura di Milano, la ripulitura dei capitali illeciti.