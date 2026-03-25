È stata calendarizzata per il 28 aprile nell’aula bunker di Reggio Calabria l’udienza preliminare relativa all’inchiesta “Millennium”, che coinvolge 64 persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha messo in evidenza la forte presenza e l’influenza delle cosche sia in Calabria sia in diverse aree del Nord Italia. La decisione del giudice dell’udienza preliminare arriva dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura il 12 marzo scorso. Tra gli imputati figurano esponenti di rilievo dei principali mandamenti della provincia reggina.

L’operazione Millennium

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire nel dettaglio il funzionamento dei “locali” di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, evidenziando allo stesso tempo una presenza consolidata anche fuori regione. In particolare, sono emersi collegamenti significativi con Volpiano, nel Torinese, e Buccinasco, nell’area milanese.

Al centro dell’inchiesta si trovano le famiglie Barbaro di Platì e Alvaro di Sinopoli, tra le quali sarebbero state rilevate tensioni interne. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di reati che comprendono associazione mafiosa, concorso esterno, traffico internazionale di droga, estorsione e sequestro di persona finalizzato all’estorsione. Tra le contestazioni figurano anche lo scambio elettorale politico-mafioso e il possesso illegale di armi.

Dalle indagini emerge inoltre l’esistenza di una struttura articolata in più ramificazioni operative, spesso con proiezione oltre i confini nazionali.

Tali articolazioni sarebbero state incaricate di gestire specifici ambiti criminali, in particolare il traffico di stupefacenti su scala nazionale e internazionale, con funzioni di coordinamento affidate a membri interni all’organizzazione, capaci di garantire collegamento e continuità tra le diverse attività illecite.

  1. AGRESTA Antonio, nato a Piatì il 20/02/1974
  2. AGRESTA Domenico, nato a Piatì il 07/02/1971
  3. AMATO Pietro, nato a Locri il 16.01.1985
  4. ANGIOLINI Nicodemo, nato a Polistena (RC) il 24.09.1987
  5. BARBARO Antonio, nato a Locri il 27/08/1978
  6. BARBARO Antonio, nato a Locri il 29/09/1990
  7. BARBARO Francesco, nato a Locri il 11/11/1988
  8. BARBARO Giuseppe, nato a Piatì il 24/05/1956
  9. BARBARO Rosario alias "U Rosi”, nato a Piatì il 30/09/1940
  10. BARBUTO Geremia Orlando, nato a Siderno il 03/06/1979
  11. BORRELLI Matteo, nato a Napoli il 20/09/1970
  12. BRUZZESE Pasquale, nato a Locri (RC) il 06.11.1996
  13. CAPOGRECO Leonardo, nato a Locri il 06.04.1976
  14. CARLINO Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 03.10.1990
  15. CARUSO Domenico, nato a Locri il 02/07/1991
  16. CASELLA Pasquale Domenico, nato a Castrovillari (CS) il 25.12.1992
  17. COFFA Marco, nato a Milano il 23.12.1978
  18. COLOSIMO Luigi, nato a Catanzaro il 25/08/1976
  19. CORDI Cosimo, nato a Locri il 27/12/1975
  20. COSTA Carmelo, nato a Melicucco il 22/11/1970
  21. COSTANZA Matteo, nato a Triggiano (BA) il 31/08/1973
  22. CUTRÌ Rocco, nato a Palmi (RC) il 10/10/1981
  23. D’AGOSTINO Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 22/08/1982
  24. D’AGUÌ Pietro, nato a Melito Porto Salvo il 10/11/1974
  25. DELFINO Bruno, nato a Gioia Tauro il 22/02/1964
  26. DEMASI Vincenzo detto “Marco”, nato a Siderno il 28/06/1989
  27. ELEZAJ Ervin, nato in ALBANIA il 10.09.1987
  28. FILIPPONE Francesco, nato a Siderno (RC) il 21.04.1981
  29. FUDA Alessio, nato a Locri (RC) il 06.06.1997
  30. FUDA Antonio Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 26.10.1999
  31. FUDA Vincenzo, nato a Cinquefrondi (RC) il 05.08.1995
  32. GALLUZZO Domenico, nato a Locri (RC) il 02.03.1994
  33. GIORGI Sebastiano, nato a Locri il 05/08/1977
  34. IETTO Francesco, nato a Careri il 26.10.1970
  35. ITALIANO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 06/03/1981
  36. LUGARA’ Antonino, nato a Locri il 04.09.1976
  37. MAIORANA Andrea, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29.11.1992
  38. MANGIARUGA Salvatore, nato a Taurianova (RC) il 19/04/1968
  39. MINNITI Manuel, nato a Locri (RC) il 19.07.2002
  40. MODAFFARI Santo, nato a Bova Marina (RC) il 10/08/1963
  41. MOIO Michele, nato a Palmi (RC) il 22/06/1987
  42. MULTARI Giuseppe, nato a Gerace (RC) il 06/01/1959
  43. MULTARI Raffaele, nato a Gerace (RC) il 05/08/1973
  44. PANAIIA Iginio detto "Gino”, nato a Scandale (KR) il 26.06.1964
  45. PEDULLÀ Francesca, nata a Siderno (RC) il 02.04.1986
  46. PERRE Giuseppe, nato a Locri /RC) il 19.08.1975
  47. POLIMENI Enzo, nato a Locri (RC) il 26.08.1989
  48. ROMEO Maria, nata a Locri (RC) il 16/09/1976
  49. ROMEO Saverio, nato a Locri (RC) il 30/05/1975
  50. RUGNETTA Rocco, nato a Taurianova (RC) il 04/04/1967
  51. RUGNETTA Rocco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 08/09/1983
  52. SANSALONE Francesco, nato a Locri (RC) il 14.02.1992
  53. SCIARRONE Antonio, nato a Calanna (RC) il 21/02/1963
  54. SCIARRONE Francesco, nato a Calanna (RC) il 20/01/1960
  55. SERGI Bruno, nato a Locri (RC) il 23.10.1995
  56. SERGI Michele, nato a Locri (RC) il 05.12.1986
  57. SPAGNOLO Luca, nato a Milano il 1.06.1983
  58. TRIMBOLI Natale, nato a Piatì (RC) il 25/12/1968
  59. VARACALLI Rocco Bruno, nato a Ciminà il 06/08/1967
  60. VOTTARI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 04/10/1999
  61. ZANDONELLA Geremia detto "JERRY', nato in Svizzera il 9.08.1996
  62. ZAPPIA Domenico, nato a Benestare (RC) il 11/09/1968
  63. ZAPPIA Domenico, nato a Locri (RC) il 30.11.1974
  64. ZUCCO Domenico, nato a Savona il 02/08/1975