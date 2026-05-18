Schianto tremendo e traffico paralizzato con lunghe code sulla fascia jonica cosentina. Il tratto è uno dei più delicati dell’arteria stradale

Ancora un grave incidente lungo la Strada Statale 106. L’ennesimo episodio si è verificato nel territorio di Mandatoriccio, dove un violento scontro ha provocato momenti di forte tensione e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

A darne comunicazione è stata l’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che ha segnalato quanto accaduto nelle scorse ore lungo uno dei tratti più delicati della fascia ionica cosentina. Le condizioni di almeno una delle persone coinvolte sarebbero particolarmente serie, tanto da richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso atterrato nei pressi dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del servizio sanitario con due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono proseguite per diverso tempo, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe file di veicoli rimasti bloccati lungo l’arteria statale.

Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell’impatto, il numero complessivo dei feriti non sarebbe stato ancora definito nelle fasi immediatamente successive allo scontro. I sanitari hanno prestato assistenza ai coinvolti direttamente sul tratto stradale prima del trasferimento nelle strutture ospedaliere della zona. Uno dei feriti sarebbe stato trasportato in ospedale in condizioni considerate molto serie.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno operato per evitare ulteriori rischi alla circolazione e consentire il ripristino della viabilità in sicurezza.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza della Statale 106, strada da anni al centro di polemiche, segnalazioni e richieste di interventi strutturali. L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” continua da tempo a denunciare la pericolosità di diversi tratti dell’arteria ionica, teatro di numerosi incidenti spesso con conseguenze pesanti.

Per diverse ore la circolazione è rimasta difficoltosa, con disagi per automobilisti e mezzi in transito lungo la zona interessata dall’emergenza. Solo dopo la conclusione dei rilievi e delle operazioni di soccorso il traffico ha iniziato lentamente a tornare alla normalità.