VIDEO | Tra loro 13 minori non accompagnati: in corso le operazioni di accoglienza e identificazione. È il secondo sbarco estivo al porto vibonese dopo quello dell’8 giugno

Questo pomeriggio il porto di Vibo Marina ha visto l’arrivo della nave Sea Watch 5 con a bordo 100 migranti, tra cui 13 minori non accompagnati. I cittadini, provenienti da diverse nazioni, sono così distribuiti: 50 dall’Iran, 26 dal Bangladesh, 13 dall’Egitto, 10 dalla Somalia, 3 dall’Iraq, 1 dalla Siria e 1 dal Sudan.

Le operazioni di sbarco e accoglienza, coordinate dalle autorità portuali e dalle forze dell’ordine locali, sono attualmente in corso. I migranti verranno sottoposti alle procedure sanitarie e di identificazione prima di essere trasferiti in strutture di accoglienza sul territorio.

Essi stati accolti mentre intorno fervono gli ultimi preparativi per l’evento di questa sera a Vibo Marina, Una notte da sogno, che vedrà migliaia di persone tra residenti e turisti convergere sul lungomare della frazione marina della città capoluogo.

Tra i profughi 13 minori non accompagnati, in corso le operazioni di accoglienza e identificazione. È il secondo sbarco estivo dopo quello dell’8 giugno, quando erano arrivate 50 persone.

Si tratta del secondo sbarco estivo a Vibo Marina, dopo quello dell’8 giugno, quando erano stati accolti 50 migranti.