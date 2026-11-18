Non è ancora chiuso il dibattimento sul delitto dell’imprenditrice di Laureana di Borrello. Il collaboratore di giustizia è stato già sentito nel corso del procedimento Maestrale e ha parlato della distruzione e occultamento del corpo della 44enne scomparsa nel 2016

Non è ancora chiusa l’istruttoria dibattimentale del processo sull’omicidio di Maria Chindamo, imprenditrice agricola di Laureana di Borrello, scomparsa nel nulla il 6 maggio 2016 mentre si trovava davanti a una delle sue proprietà a Limbadi.

Nel corso dell’udienza di questa mattina il pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, ha ottenuto dalla Corte d’Assise di Catanzaro che venissero ammessi agli atti del processo una serie di documenti tra i quali i verbali dell’udienza del processo Maestrale del 3 e 4 settembre 2024 nel corso della quale è stato sentito il collaboratore di giustizia Pasquale Alessandro Megna, figlio del boss Assunto Megna, elemento di spicco della cosca Mancuso oggi detenuto in regime di 41bis. In quell’occasione il pentito parlò della distruzione e dell’occultamento del cadavere di Maria Chindamo riferendo notizie apprese dal padre.

Il pm ha chiesto che il verbale venisse ammesso quale acquisizione di verbale di prove assunte in un altro procedimento penale. Dal canto loro i difensori dell’imputato Salvatore Ascone, accusato di aver concorso nell’omicidio dell’imprenditrice, avevano chiesto di rigettare le istanze dell’accusa.

Dopo l’ammissione del verbale da parte della Corte presieduta da Alfredo Cosenza, a latere Giovanni Strangis, gli avvocati Salvatore Staiano e Francesco Sabatino hanno chiesto che il collaboratore venisse sentito in udienza per poter approfondire i dati forniti dal teste e metterne alla prova l’attendibilità. La richiesta avanzata dai legali è stata valutata positivamente dalla Corte che ha fissato al 30 novembre esame e controesame di Pasquale Alessandro Megna.

La Corte, tra le altre cose, ha ammesso l’acquisizione di tutta una serie di atti tra i quali i file log del dvr sequestrato a Salvatore Ascone allegati alla relazione del consulente tecnico d’ufficio e l’annotazione dei carabinieri in esito agli accertamenti della Procura di Vibo Valentia che comprende la corrispondenza con i responsabili tecnici della società Qualvision Tecnology produttrice dell’apparato Dvr sequestrato a Salvatore Ascone. Si tratta dell’apparato che registrava le riprese delle telecamere di videosorveglianza che Ascone aveva piazzato davanti alla sua proprietà. Una proprietà che ha un cancello proprio difronte a quello del terreno di Maria Chindamo. Queste telecamere hanno smesso di funzionare alle 23 della notte prima della scomparsa dell’imprenditrice.

Non un incidente, secondo l’accusa, ma una vera e propria strategia per coprire le tracce di un agguato premeditato. Agli atti anche un post Facebook pubblicato nel giorno della scomparsa di Maria Chindamo, alle 12:36, da Vincenzo Pontoriero, cugino della famiglia del defunto marito di Maria Chindamo, Ferdinando Punturiero, nel quale si ricordava la scomparsa dell’uomo che si era suicidato l’8 maggio 2015, quasi un anno prima.

Fu un suicidio che la famiglia di Ferdinando avrebbe sempre imputato a Maria Chindamo in seguito alla separazione dal marito. A testimoniarlo un’altra prova ammessa al processo: una puntata della trasmissione Nemo nel corso della quale Vincenzino Punturiero, classe ’29, padre di Ferdimande avrebbe pronunciato, ha detto il pm in aula «parole pesanti come un macigno» su Maria Chindamo e la sua scomparsa, «come se la donna fosse responsabile della propria sorte».