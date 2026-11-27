È definitiva l’assoluzione di Domenico Cicero dall’accusa di essere stato il mandante dell’omicidio di Carmine Pezzulli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Catanzaro contro la quarta sentenza di assoluzione. Questa volta non ci sarà un nuovo giudizio: si chiude così, a oltre dieci anni dalla condanna a trent’anni di reclusione, il processo a carico di Cicero per il delitto.

Pezzulli fu ucciso a Cosenza nei primi anni Duemila. La Dda di Catanzaro aveva indicato in Cicero, ritenuto dagli inquirenti il capo dell’omonimo clan cosentino, l’uomo che avrebbe ordinato l’omicidio. Una ricostruzione accolta dai giudici di primo grado e poi in appello: nel 2014, per Cicero, la pena era di trent’anni.

A cambiare il corso del processo fu il ricorso degli avvocati Francesco Chiaia e Alessandra La Valle. La Cassazione annullò la condanna e dispose un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro. Seguirono altri ricorsi e altri rinvii, fino alla quarta assoluzione, pronunciata dal collegio presieduto da Abigail Mellace. In quell’udienza a sostenere l’accusa era stata la sostituta procuratrice generale Raffaella Sforza. Oggi la parola fine.