Il piccolo ha riportato la frattura del femore ed è stato operato all’ospedale di Cosenza. Fortunatamente nessun’altra lesione è stata riscontrata

È stato operato il bambino di cinque anni precipitato nel pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, dal balcone di un’abitazione al primo piano a Rossano Scalo. Il piccolo ha riportato la frattura del femore, ma non sono state riscontrate fortunatamente altre lesioni.

Il bimbo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici sono intervenuti chirurgicamente.

Subito dopo la caduta è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Presenti anche gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.