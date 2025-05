«L’operazione ‘Millennium’ che evoca la dimensione temporale e strutturale della rete criminale colpita con radici profonde e una capacità di adattamento, rappresenta una risposta straordinaria dello Stato alla pervasività della ‘ndrangheta, che continua a operare con una struttura unificata e ramificata su tutto il territorio nazionale». È quanto afferma il consigliere regionale di Fdi Pietro Molinaro, presidente della commissione “Contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa”.

«I 97 arresti eseguiti in numerose province italiane dimostrano che la criminalità organizzata calabrese non è un fenomeno locale, ma una minaccia sistemica che richiede sempre di più un’azione coordinata, continua e determinata perché capace di operare su scala nazionale con metodi mafiosi e strategie criminali sofisticate – continua il consigliere regionale -. Esprimo il massimo apprezzamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e a tutte le forze dell’ordine coinvolte per la professionalità e il coraggio dimostrati. per l’eccezionale lavoro investigativo».

«È grazie anche ad operazioni come questa che si riafferma la presenza forte e concreta dello Stato. Il sequestro di società utilizzate per il riciclaggio conferma quanto sia fondamentale colpire anche gli interessi economici delle cosche. Nell’imminenza del ricordo della strage di Capaci, questa operazione ci ricorda che la lotta alle mafie è ancora oggi una priorità assoluta. La Calabria onesta è al fianco dello Stato, e non arretrerà di un passo», conclude Molinaro.