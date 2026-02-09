Operazione della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli sul litorale: fermato un natante impegnato nella pesca illegale sotto costa e multato con una sanzione di circa 1.500 euro

Circa 22 chilogrammi di novellame sono stati sequestrati nei primi giorni di febbraio dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone, nell’ambito delle attività di controllo in materia di polizia ittico-marittima disposte dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia.

L’intervento è stato eseguito nel territorio di Strongoli Marina e rientra in un più ampio dispositivo di vigilanza costante lungo il litorale, finalizzato alla tutela delle risorse marine e al contrasto della pesca illegale. L’operazione si pone in continuità con un analogo sequestro effettuato a metà gennaio.

Nel corso dell’attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo un natante impegnato nella pesca sotto costa. A bordo era presente un soggetto che esercitava pesca di frodo mediante l’utilizzo di attrezzi non consentiti. L’ispezione ha permesso di rinvenire circa 22 kg di prodotto ittico, risultati essere esemplari di novellame di “Sardina pilchardus”.

Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 1.500 euro. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi da pesca illegali utilizzati.