Il centro operativo nazionale ha pre-allertato squadre del Lazio da mobilitare in caso di particolari criticità. Lucia: «Frane e allagamenti in tutta la regione. Ieri la giornata più complicata»

«Per la giornata di oggi sono attese intense precipitazioni, soprattutto sul litorale ionico, ma forse la giornata più complicata è stata quella di ieri». Così il direttore regionale dei vigili del fuoco, Maurizio Lucia, descrive le ultime ore di maltempo in Calabria che ha tenuto impegnate le squadre di tutti i comandi provinciali, in particolare quelli della provincia di Catanzaro e Cosenza.

Fino a questa mattina sono stati 220 gli interventi espletati in Calabria. «Nella giornata di ieri maggiormente colpita è stata la provincia di Catanzaro. Nella giornata di oggi, invece, il maltempo sta interessando in maniera più significativa l'area del basso Ionio Cosentino, quindi Cariati, Mandatoriccio, Corigliano Rossano» spiega il direttore regionale.

«Stiamo agendo con dispositivo potenziato. Ieri nella provincia di Catanzaro, in maniera più significativa, oggi in quella di Cosenza, dove di fatto si opera con squadre con turni raddoppiati. Su tutto il territorio regionale ci sono stati danni legati a smottamenti, che hanno spesso compromesso la viabilità secondaria. Nelle aree urbanizzate, invece, gli allagamenti sono stati aggravati dal fatto che i sistemi fognari non hanno recepito le acque piovane, sia per la portata delle acque particolarmente intensa, sia perché in alcuni casi le caditoie erano ostruite».

Secondo quanto riferito dal direttore regionale, nella giornata di ieri, «alla luce anche del quadro previsionale, il Centro Operativo Nazionale del Ministero dell'Interno ha disposto un pre-allertamento di sezioni operative del Lazio che, se necessario, sarebbero state mobilitate verso la Calabria. Tuttavia, siamo riusciti a gestire la criticità al momento con risorse interne, rimodulando il dispositivo operativo. In particolare, oggi in provincia di Cosenza dove tra l'altro è previsto un rafforzamento del dispositivo operativo con squadre provenienti da Crotone».

Particolari disagi alla popolazione si sono registrati nella provincia di Vibo Valentia e Crotone. Lucia ha precisato che a Vibo «l'isolamento è determinato da smottamenti sulla viabilità secondaria. Alcune frazioni – Sorianello e Gerocarne –sono state raggiunte con mezzi di fortuna per via di alcune famiglie rimaste isolate. Non ci sono particolari criticità» ha evidenziato il direttore dei vigili del fuoco.

«Inizialmente si era anche allertato il dispositivo aereo per tentare di recuperare, se vi fosse stata necessità, dall'alto i malcapitati. In verità, questo tipo di intervento non è stato poi necessario. Nella provincia di Crotone, a Mesoraca, nella giornata di ieri sono state allontanate oltre dieci persone proprio perché la viabilità era risultata compromessa e le rispettive abitazioni non erano raggiungibili con mezzi propri».