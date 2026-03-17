Altra notte di maltempo e forti piogge sulla Calabria. La regione, in queste ore, deve fare i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Chiusa in entrambe le direzioni a causa di un allagamento, a Corigliano-Rossano, la Strada statale 106 Jonica.

Cronaca

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Francesco Roberto Spina
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Piogge intense

Anche per oggi è prevista una allerta arancione su tutta la fascia ionica e su quella tirrenica reggina, con scuole chiuse nella maggior parte dei Comuni interessati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati livelli di pioggia elevati, soprattutto nelle zone interne della regione da Nord a Sud. A San Sostene Alaco, sul versante ionico delle Serre calabresi, sono stati rilevati 230 millimetri. A Mongiana, Comune del Vibonese sulle pendici del monte Pecoraro, sono caduti nello stesso arco di tempo 194 millimetri di pioggia.

Registrati in molte località del Reggino e del Vibonese, così come nelle altre provincie. La Protezione civile monitora costantemente l'evolversi della situazione, con particolare attenzione ai corsi d'acqua e ai canali di scolo.

Meteo

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Salvatore Lia
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