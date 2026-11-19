L’avvocato Cataldo Intrieri, difensore di Isabella Internò, interviene dopo la presa di posizione della Giunta distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati di Catanzaro sulle dichiarazioni rilasciate al termine del processo d’appello per la morte di Denis Bergamini.

«Apprendo della presa di posizione della locale Giunta dell’ANM in ordine alle mie dichiarazioni rese subito dopo la sentenza nel processo alla mia assistita Isabella Internò a Catanzaro», scrive Intrieri.

Il confronto segue la sentenza con cui i giudici d’appello hanno confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Internò, già pronunciata in primo grado. Una decisione non definitiva, rispetto alla quale il difensore richiama la prospettiva dell’esame in Cassazione.

«Rispettosamente ricordo a me stesso che le accuse di condizionamento ambientale, e peggio, sono state rivolte (non da me) in passato ai precedenti magistrati che si sono occupati del caso (gli ex procuratori capo e la Gip di Castrovillari), che avevano archiviato la vicenda e le accuse all’imputata, senza che a mia memoria l’Associazione abbia ritenuto di prendere posizione a loro difesa».

«Dunque il mio auspicio che il processo possa avere un sereno esame in Cassazione nasce dal dato di tali circostanze e considerazioni sull’esistenza di possibili condizionamenti ambientali, e non da valutazioni su singoli magistrati», conclude.