Dopo lo slittamento al 30 gennaio le organizzazioni impegnate nel soccorso in mare auspicano che nella gestione si «tenga pienamente conto delle esigenze e si garantisca il diritto a una partecipazione effettiva»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La prima udienza del processo penale sul naufragio di Cutro, svoltasi oggi 14 gennaio, è stata immediatamente rinviata al 30 gennaio 2026, dopo la formalizzazione dell'assegnazione del procedimento a un nuovo collegio giudicante. Pur trattandosi di un rinvio limitato a due settimane, tale decisione comporta la necessità di una riorganizzazione delle attività di tutte le parti coinvolte». Così Emergency, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Sea-Watch, SOS Humanity e Sos Mediterranee in una nota congiunta.
«Le Ong impegnate nel soccorso in mare, costituitesi parti civili nel procedimento - prosegue la nota - auspicano fortemente che questo slittamento non incida sulla possibilità per i familiari delle vittime di essere presenti. Riteniamo essenziale che la gestione del processo tenga pienamente conto delle loro esigenze e garantisca il diritto a una partecipazione effettiva».