Si è concluso nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 novembre 2026, il processo a carico di padre L. G.. Il sacerdote accusato di abusi sessuali su minore è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di 7 anni e 4 mesi, oltre alle pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, risarcimento di 50mila euro alla persona offesa e di 3000 euro all’associazione La Caramella Buona, oltre al pagamento delle spese legali.

L’udienza è arrivata dopo oltre tre ore di camera di consiglio ed è stata emessa nell’aula bunker dove si è tenuto il processo. La Caramella Buona si era costituita parte civile in questo delicato procedimento, presenti in aula il presidente Roberto Mirabile e l’avvocato dell’associazione, Sara Polito.

«Giustizia è stata fatta – commenta il presidente de La Caramella Buona, Roberto Mirabile – La verità deve sempre venire a galla e, quando si parla di abusi su minori, davanti a questi orrendi reati, non deve esserci alcuna immunità. Nessuno deve sentirsi superiore alla legge, qualsiasi sia la professione che pratica o l’abito che veste, anzi ci sono aggravanti molto pesanti, come in questo caso nel quale proprio chi aveva un ruolo socialmente rilevante ha abusato di un minorenne e per questo è stato, giustamente, condannato».

«Dopo un periodo lungo e doloroso per la persona offesa, oltre che di intenso lavoro per l’associazione La Caramella Buona che nel procedimento era costituita parte civile a tutela della vittima, il sacerdote accusato di abusi sessuali su minore è stato condannato – spiega l’avvocato dell’associazione La Caramella Buona, Sara Polito – È stata una condanna importante perché, nonostante la diminuente del rito, si è stabilita una pena elevata. Possiamo dire che giustizia sia finalmente stata fatta».

La decisione del Tribunale è arrivata dopo un’udienza lunga e complessa, svoltasi con rito abbreviato e condizionato all’esame della persona offesa. Nel corso di una requisitoria durata quasi due ore la pm, Chiara Greco, ha ripercorso in modo dettagliato ed analitico l’intero impianto probatorio e le risultanze emerse dalle indagini svolte dagli inquirenti, sottolineando la piena responsabilità penale del religioso e la gravità dei fatti a lui contestati, chiedendo infine una condanna a 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’applicazione delle pene accessorie. Una richiesta complessiva alla quale si sono associati i legali di parte civile che tutelano la vittima e l’associazione La Caramella Buona realtà impegnata da quasi 30 anni nella tutela dei minori vittime di violenza su tutto il territorio nazionale.